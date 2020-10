चाहत्याने हॉटेलचं नाव बदलून दिलं सोनू सूदचं नाव, वाचा काय होती सोनूची प्रतिक्रिया

मुंबई- सोनू सूदला लोकांनी देवमाणसाची उपमा दिली आहे. त्याचं मदतकार्य पाहून त्याच्या चाहत्यांचा उर भरुन आला आहे. कोणी त्याला देवाच्या जागी मानतंय तर कोणी घराला, मुलांना सोनूचं नाव ठेवतायेत. आता पुन्हा एकदा त्याच्या चाहत्याने कमाल केली आहे. सोशल मिडियावर एका रेस्टॉरंटचा फोटो मोठ्या प्रमाणावर व्हायरल होत आहे. यामध्ये रेस्टॉरंटचा मेन्यू दिसत आहे. मात्र सगळ्यांची नजर जातेय ती सोनू सूदच्या पोस्टरवर. रोस्टॉरंटच्या मालकाने सोनूच्या कामाने प्रभावित होऊन त्याच्या रेस्टॉरंटचं नाव देखील सोनू ठेवलंय आणि त्याचे मोठमोठे पोस्टर लावलेत. त्याच्या रेस्टॉरंटचं नाव काहीतरी चायनीज होतं मात्र सोनू सूदच्या नावावरंच त्याने आता त्याच्या रेस्टॉरंटचं नाव ठेवलं आहे. सोनूकडे जेव्हा ही पोस्ट पोहोचली तेव्हा सोनूने विचारलं मला या रेस्टॉरंटमध्ये ट्रीट मिळेल का? सोनू त्याच्या चाहत्यांना नेहमीच उत्तर देत असतो त्याची ही प्रतिक्रिया पाहून त्याच्या चाहत्याला आनंदच झाला आहे. हे ही वाचा: जेनेलिया देशमुख बॉलीवूडमध्ये करणार कमबॅक, 'ही' भूमिका मिळाल्यास आनंदच food stall name on sonu sood actor give best reaction viral

