अभिनेत्री जेनेलिया देशमुख बॉलीवूडमध्ये करणार कमबॅक, 'ही' भूमिका मिळाल्यास आनंदच

मुंबई- अभिनेत्री जेनेलिया देशमुखने नुकत्याच एका न्यूज पोर्टलला दिलेल्या मुलाखतीत म्हटलंय की मी काही गोष्टींबाबत एकदम निश्चिंत होती. मला काहीवेळ माझ्या घरच्यांसोबत मुलांसोबत घालवायचा होता. मला त्या दोघांसोबत वेळ घालवताना कोणताही ताण तणाव नको होता. मला कामाच्या वेळी दुस-या गोष्टींबद्दल विचार करायला आवडत नाही. आता माझी मुलं थोडी सेटल झाली आहेत. आता मी पुन्हा एकदा सिनेमांमध्ये काम करु शकते. कमबॅक करताना तिला भूमिकेविषयी विचारलं असता ती म्हणाली, 'बॉलीवूडमध्ये सध्याच्या पात्रांना पाहून मी खूपंच उत्सुक आहे. मी स्वतःला स्ट्राँग भूमिकेशी कनेक्ट करते. मी बॉलीवूडमध्ये कमबॅक करण्यासाठी अशी दमदार भूमिका पाहतेय ज्याचा मी मनापासून आनंद घेऊ शकेन. अशी दमदार भूमिका जर मला एखाद्या आईची मिळाली तरी मला काहीच हरकत नाहीये. अशा भूमिकांसाठी माझ्या मनात कोणत्याच नकारात्मक भावना नाहीत. जर अशा भूमिका मी स्वतःला कनेक्ट करु शकत असेन तर नक्कीच करायला आवडतील.'

