The Kerala Story पाहाणाऱ्याला मोफत प्रवास अन तिकीटही.. आळंदीच्या रिक्षावाला होतोय व्हायरल..

The Kerala Story Director Vipul Amrutlal shah : सध्या सर्वत्र चर्चा आहे ती विपुल अमृतलाल शाह यांच्या 'द केरल स्टोरी' या चित्रपटाची. विवेक अग्निहोत्री यांच्या 'द काश्मिर फाईल्स'नंतर हा चित्रपट सर्वाधिक चर्चेत आलेला सिनेमा आहे.

लव जिहादच्या नावाखाली महिलांचे होणारे शोषण आणि सद्यस्थिती सारख्या विषयाला चित्रपटातून वाचा फोडण्यात आली आहे. एका अत्यंत वेगळ्या विषयांवरील मांडणी करत शाह यांनी हा चित्रपट प्रेक्षकांसमोर आणला आहे.

परंतु काश्मीर फाइल्स प्रमाणेच या चित्रपटवरून दोन गट निर्माण झालेले दिसत आहेत. एक गट या चित्रपटाच्या समर्थनार्थ ठाम आहे तर दुसरा गट या चित्रपटावर बहिष्कार टाकण्याची मागणी करत आहे. पण या सगळ्यात लक्ष वेधून घेतलंय ते आळंदी येथील रिक्षा चालकाने..

( free autorickshaw tour and free movie ticket for who watching the kerala stroy film alandi rickshaw driver viral photo)

पण पुण्यातल्या रिक्षा चालकाने मात्र या चित्रपटासाठी एक वेगळीच योजना केली आहे. चक्क या चित्रपट पाहायला जाणाऱ्या प्रवाशांना मोफत प्रवास देण्याचा निर्णय या रीक्षा चालकाने घेतला आहे . तर आळंदी परिसरातील पहील्या दहा महिलांना ते मोफत चित्रपट दाखवणार आहेत. त्यामुळे आळंदीतील या रीक्षावाल्याची आता जोरदार चर्चा सुरू आहे.

द केरळ स्टोरीचा ट्रेलर व्हायरल झाला आणि चर्चांना उधाण आले. यावरुन नेटकऱ्यांमध्ये मोठा वाद सुरू आहे. येत्या ५ मे ला हा चित्रपट प्रदर्शित होणार असून त्यावरून चांगलच वातावरण पेट घेत आहे. आता दोन दिवसात नेमकं काय घडणार, या चित्रपटाचे काय पडसाद उमटणार यावर सगळ्यांचेच लक्ष लागले आहे.

विपुल शाह हे बॉलीवूडमधील प्रसिद्ध निर्माते असून त्यांनी यापूर्वी कमांडो, नमस्ते लंडन, नमस्ते इंग्लंड, एक्शन रिप्ले, ऑखे आणि वक्त सारख्या चित्रपटांची निर्मिती केली आहे, त्याला प्रेक्षकांचा मिळालेला प्रतिसादही मोठा असल्याचे दिसून आले आहे.