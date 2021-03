गौहर खानला बेजबाबदारपणा नडला; FWICE ने बजावली नोटीस

अभिनेत्री गौहर खानला कोविड नियमांचं उल्लंघन केल्याप्रकरणी फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉइजने (FWICE) नोटीस बजावली आहे. या संस्थेने गौहरला दोन महिन्यांसाठी नॉन-कोऑपरेशन नोटीस बजावली आहे. गौहरला कोरोनाची लागण झालेली असतानाही ती सार्वजनिक परिसरात वावरत होती आणि चित्रीकरणामध्येही तिने सहभाग घेला होता. याच गोष्टीवर फेडरेशनने आक्षेप घेतला आहे. "गौहर अत्यंत बेजबाबदारपणे वागली. तिने फक्त तिच्याच आयुष्याला नाही तर इतरांच्याही आयुष्यासाठी धोका निर्माण केला", असं फेडरेशनचे अध्यक्ष बीएम तिवारी म्हणाले. गौहरविरोधात मुंबईतील ओशिवरा पोलीस ठाण्यात गुन्हासुद्धा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबई महानगरपालिकेची कारवाई

'नियम सर्वांसाठी सारखेच. कोरोना विषाणू संबंधीच्या नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्या अभिनेत्रीविरोधात बृहन्मुंबई महानगरपालिकेद्वारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मुंबईकरांनो, कृपया सर्व नियमांचं काटेकोरपणे पालन करा,' असं ट्विट पालिकेने केलं होतं. याप्रकरणी पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम १८८, २६९, २७० आणि साथरोग नियंत्रण कायद्याच्या कलम २ आणि ३ नुसार गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिसांत दाखल केलेल्या तक्रारीनुसार, गौहरची कोरोना चाचणी करण्यात आली होती. ११ मार्च रोजी तिचा कोरोना रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आला होता. मात्र त्यानंतर तिने घरातच विलगीकरण पद्धतीने राहणं बंधनकारक असतानाही नियमांचं उल्लंघन करून सार्वजनिक परिसरात वावर सुरू ठेवला. त्यानंतर आरोग्य खात्याचे कर्मचारी १४ मार्च रोजी संध्याकाळी तिच्या घरी गेले असता वारंवार विनंती करूनही तिने दरवाजा उघडला नाही. त्यानंतर दूरध्वनीद्वारे संपर्क साधून तिचं समुपदेशन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यालाही तिने नकारात्मक प्रतिसाद दिला. गौहरला कोविड बाधा असूनही सार्वजनिक परिसरात वावरणे, चित्रपटाच्या चित्रीकरणामध्ये सहभाग घेणे आणि परिणामी इतर लोकांना कोविड संसर्ग होऊ शकेल आणि कोविडचा प्रादुर्भाव वाढू शकेल असे कृत्य केल्यामुळे तिच्याविरोधात पोलीस तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. या तक्रारीनुसार मुंबई पोलिसांद्वारे तिच्यावर गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे. हेही वाचा : आमिरनंतर आणखी एका अभिनेत्याचा सोशल मीडियाला रामराम गौहरच्या टीमकडून स्पष्टीकरण

या आरोपांवर गौहरच्या टीमकडून स्पष्टीकरण देण्यात आलं. "गौहरचा अनेकदा कोरोना रिपोर्ट निगेटिव्ह आला आहे. ती नियमांचं काटेकोरपणे पालन करणारी जबाबदार नागरिक आहे. त्यामुळे तिच्याविरोधात कोणत्याही अफवा पसरवू नका. मुंबई महानगरपालिकेशी ती सहकार्य करत आहे. गौहर तिच्या वडिलांच्या निधनामुळे सध्या भावनिकदृष्ट्या खचली असून तिच्या वैयक्तिक आयुष्याचा आदर करावा आणि कोणत्याही अफवा पसरवू नये", असं तिच्या टीमकडून सांगण्यात आलं.

