गेम ऑफ थ्रोन्समधला जॉन स्नो बाप झाला 

मुंबई - गेम ऑफ थ्रोन्स मालिकेनं त्यावेळी एक वेगळा माहौल तयार केला होता. अनेकांच्या आवडीची ही मालिका होती. त्याच्या येणा-या प्रत्येक सीझनची प्रेक्षक वाट पाहत असत. जगभरातील मोठा प्रेक्षकवर्ग या मालिकेनं आपलासा केला होता. 8 सीझन झालेल्या या मालिकेनं वेगवेगळे पुरस्कार आपल्या नावावर केले होते. त्या मालिकेतील सर्वाधिक लोकप्रिय व्यक्तिरेखा होती जॉन स्नो ची. ती साकारली होती किट हॅरिंग्टननं. तो आता एका मुलाचा पिता झाला आहे. सोशल मीडियावर त्यानं पोस्ट करुन ही माहिती दिली आहे.

जॉननं ही माहिती सांगितल्यानंतर त्याच्या चाहत्यांनी त्याला शुभेच्छा दिल्या आहेत. गेम ऑफ थ्रोन्समध्ये कमालीची लोकप्रियता किटच्या वाट्याला आली. त्यानं त्याच मालिकेतील आपली सहकलाकार रोज लेस्लीशी विवाह केला आहे. रोजनं गेम ऑफ थ्रोन्समध्ये यग्रिटची व्यक्तिरेखा साकारली होती. या जोडप्याला जगभरातून अनेकांनी शुभेच्छा दिल्या आहेत. त्यांच्या लग्नाच्यावेळी देखील मोठ्या प्रमाणावर त्यांना प्रसिध्दी मिळाली होती. त्या मालिकेतल्या भूमिकेमुळे अमाप लोकप्रियता दोघांना मिळाली होती.

NEW Kit Harington and Rose Leslie with their baby on a walk in London. pic.twitter.com/JlbU6BmTsT

— Kit Harington Updates (@BestofKitH) February 16, 2021