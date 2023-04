Ambedkar Jayanti: बा भीमा; तू होतास म्हणून आम्ही आहोत.. अभिनेता गौरव मोरेची खास पोस्ट..

Gaurav More on babasaheb ambedkar : गेल्या काही वर्षात सोनी मराठी वाहिनीवर 'महाराष्ट्राची हास्यजत्रा' (maharashtrachi hasyajatra) या मालिकेने अक्षरशः महाराष्ट्राला वेड लावले आहे. एकास एक पात्र, उत्तम संहिता आणि ते सादर करणारे इरसाल नमुने म्हणजेच आपले हास्यरथी यांनी आपलयाला खळखळून हसवले.

या कार्यक्रमातील एक अविभाज्य घटक म्हणजे 'गौरव मोरे'. त्याचे काही गाजलेले स्किट आजही समाज माध्यमांवर धुमाकूळ घालत आहेत. गौरव सोशल मिडियावरही प्रचंड सक्रिय असतो. आजवर तो बाबासाहेब आंबेकर यांच्याविषयी कायमच कृतज्ञता व्यक्त करत आला आहे. आज त्याने बाबासाहेब आंबडेकर यांच्या जयंती निमित्त पुन्हा एक पोस्ट शेयर केली आहे. ही पोस्ट पाहून गौरवने साऱ्यांचेच लक्ष वेधले आहे.

(Gaurav More shared post about babasaheb ambedkar jayanti)

विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची आज जयंती. जगभरात आजचा दिवस मोठ्या आनंदाने साजरा केला जातो. भारतीय राज्यघटने शिल्पकार आणि समाजात समता नांदवी यासाठी आयुष्यभर झगडणारे बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मानवजातीच्या कल्याणासाठी अनेक गोष्ट केल्या. त्यामुळे त्यांचे ऋण न फिटण्यासारखे आहेत.

आज १४ एप्रिल रोजी त्यांची जयंती मोठ्या थाटात साजरी केली जाते. अनेक कलाकार या निमित्ताने आपल्या भावना व्यक्त करतात. अशीच एक पोस्ट अभिनेता गौरव मोरे याने केली आहे.

(Gaurav More shared post on dr babasaheb ambedkar jayanti and said we are because he was )

या पोस्ट मध्ये त्याने बाबासाहेब आंबडेकर यांच्या पुतळ्या शेजारी उभं राहून काढलेला फोटो शेयर केला आहे. सोबत एक खास कॅप्शन दिले आहे. ''We are because,he was”

Thank you Babasaheb'' असं तो म्हणाला आहे. म्हणजे 'तुम्ही होतात म्हणून आम्ही आहोत.. तुझे खूप खूप आभार' अशा शब्दात गौरवने आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत.

गौरवने ‘माझिया प्रियाला प्रीत कळेना’ या मालिकेतून पदार्पण केलं. यामध्येही त्याने विनोदी भूमिका साकारली होती. पण महाराष्ट्राची हास्यजत्रा या कार्यक्रमातून तो प्रकाशझोतात आला. ‘फिल्टर पाड्याचा बच्चन’ म्हणून त्याचिं ख्याती रसिकांमध्ये पसरली आहे. मराठी मालिका आणि चित्रपटांसोबतच त्याने हिंदीतही काम केलंय. संजू, झोया फॅक्टर यांसारख्या हिंदी चित्रपटांमध्ये त्याने भूमिका साकारल्या आहेत.