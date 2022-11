Giorgia Andriani: 'वयाचा आकडा महत्वाचा नाहीतर...' अरबाजच्या गर्लफ्रेंडनं सांगून टाकलं!

Giorgia Andriani on the age gap between her and Arbaaz Khan: बॉलीवूडमध्ये खान ब्रदर्स हे नेहमीच वेगवेगळ्या कारणामुळे चर्चेत असतात. सोशल मीडियावर त्यांचे चाहते आपल्या आवडत्या कलाकाराविषयी भरभरून बोलताना दिसतात. मग तो सेलिब्रेटी आमीर खान असो, सलमान खान असो किंवा शाहरुख. याशिवाय सलमानचा भाऊ अरबाज खान देखील लाईमलाईटमध्ये असल्याचे दिसून आले आहे.

सोशल मीडियावर अरबाजच्या नव्या गर्लफ्रेंडचे फोटो व्हायरल झाले आहेत. त्यावरुन नेटकऱ्यांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची चर्चाही सुरु झाली आहे. त्यावरुन चाहत्यांनी वेगवेगळे अंदाजही लावले आहेत. मात्र धक्कादायक खुलासा केला आहे तो जॉर्जिया अंद्रानीनं. तिची बॉलीवूड हंगामावर एक मुलाखत प्रसिद्ध झाली आहे. त्यामध्ये तिनं अरबाज आणि तिच्या रिलेशनशिपवर दिलखुलासपणे प्रतिक्रिया दिली आहे.

गेल्या काही दिवसांपासून अरबाज आणि जॉर्जियाबद्दल वेगवेगळया प्रतिक्रिया नेटकरी देऊ लागले आहेत. प्रसिद्ध अभिनेत्री आणि सोशल मीडिया स्टार मलायका अरोरासोबत घटस्फोट झाल्यापासून अरबाजच्या रिलेशनशिपवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात होते. मलायका तर प्रसिद्ध अभिनेता अर्जुन कपूरसोबत लग्न करण्याच्या तयारी असल्याची चर्चा आहे. त्यात जॉर्जियाच्या व्हायरल झालेल्या त्या मुलाखतीनं नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे.

मुलाखतीमध्ये जॉर्जिया म्हणते, अरबाज आणि माझ्याविषयी चर्चा आहे हे आता सोशल मीडियावर पाहते आहे. त्याच्या आणि माझ्या वयात वीस वर्षांचे अंतर आहे. मला आमच्यातील प्रेम जास्त महत्वाचे वाटते. बाकी वय हा केवळ आकडा आहे. सगळ्यात महत्वाचे आहे ते म्हणजे प्रेम. कोणत्याही नात्यात सगळयात महत्वाची असणारी गोष्ट ती आहे. जॉर्जियाच्या मुलाखतीला चाहत्यांनी मोठा प्रतिसाद दिला आहे.

