राज्यपाल कोश्यारींनी केलं सोनू सूदच्या कामाचं फोन करुन कौतुक, भेटण्याचीही व्यक्त केली इच्छा

मुंबई- अभिनेता सोनू सूद दिवसरात्र स्थलांतरित मजुरांना त्यांच्या घरी पोहचवण्यासाठी मदत करतोय. लॉकडाऊनमुळे अडकलेल्या मजुरांसाठी सोनूने स्वतः रस्त्यावर उतरुन त्यांच्यासाठी बसेसची व्यवस्था केली आहे. सोनूची ही अथक मेहनत पाहून त्याच्या कामाचं चांगलंच कौतुक होतंय. सिनेइंडस्ट्रीपासून ते राजकीय क्षेत्रातील व्यक्तींपर्यंत सोनूच्या कामाची दखल घेतली जातेय. आता तर महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी सोनू सूदला फोन करुन त्याच्या कामाची पावती दिली आहे.

अभिनेता सोनूला संपूर्ण देशभरातून दर दिवशी साधारण ५६ हजार मेसेज आणि फोन येत असतात. काही दिवसांपूर्वीच सोनूने लोकांना जे गावी जाण्यासाठी इच्छुक आहेत त्यांना मदत हवी असल्यास त्याने दिलेल्या हेल्पलाईन नंबरवर संपर्क करण्याचं आवाहन केलं होतं. त्यानुसार त्याला दिवसभरात हजारो लोकांशी संपर्क साधावा लागतो. आत्तापर्यंत सोनूने १२ हजार मजुरांना त्यांच्या गावी सुखरुप पोहचवण्याचं काम केलं आहे. इतरही अनेकांची मदत करण्याची त्याची तयारी सुरु आहे.

मात्र या सगळ्यात सोनूसाठी बुधवारचा दिवस हा खास होता. महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी यांनी सोनूला खास फोन करुन त्याच्या कामाचं कौतुक केलं आहे. सोनूने यासाठी त्यांचे आभार मानले आहेत. याविषयी एका मुलाखतीत सांगतावा सोनू म्हणाला की, त्यांनी माझ्या कामाचं फोन करुन कौतुक केलं. इतकंच नाही तर याविषयी अधिक सांगताना सोनू असंही म्हणाला की राज्यपाल यांनी मला भेटण्याची इच्छा व्यक्त करत उद्या परवामध्ये कॉफीसाठी भेटू असंही म्हटलं.

Thank u so much sir. Your words inspire me to work harder. Will continue working for the migrant brothers and sisters till we unite them with their families Honoured. https://t.co/fmZjfCfAqH

— sonu sood (@SonuSood) May 27, 2020