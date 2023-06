Gufi Paintal Death: महाभारताले 'शकुनी मामा' काळाच्या पडद्याआड, अनेक दिवसांपासून होते रुग्णालयात

Gufi Pental Death News: प्रसिद्ध टीव्ही मालिका महाभारतात शकुनी मामाची भूमिका साकारणारे गुफी पेंटल यांचं निधन झालंय.

गुफी पेंटल यांना काही दिवसांपूर्वी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले होते. दरम्यान त्यांची प्रकृती सुधारत असल्याची बातमी आली. मात्र अचानक प्रकृती खालावल्याने त्यांचा मृत्यू झाला.

(gufi pental passed away at the age of 78 who played role of shakuni mama in mahabharat serial)