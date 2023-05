Vijay-Tamannaah: 'हृदयी वसंत फुलताना..', विजय-तमन्नाच्या डेटिंग चर्चांवर अभिनेत्यानं केला शिक्कामोर्तब

By

Vijay-Tamannaah Dating News Gulshan Devaiah News: गेल्या अनेक दिवसांपासून विजय वर्मा आणि तमन्ना भाटिया यांच्यातल्या डेटिंगच्या चर्चानं उधाण आलंय. या दोघांचा खास मित्र गुलशन देवियाहने आता या दोघांच्या नात्याची खुल्लेआम चर्चा केलंय.

गुलशन आणि विजय या दोघांनी नुकतंच सोनाक्षी सिन्हाची भूमिका असलेल्या दहाड या वेबसिरीजमध्ये अभिनय केलाय. यावेळी मुलाखतीदरम्यान गुलशनने विजय - तमन्नाच्या नात्यावर मौन सोडलंय.

(Gulshan Devaiah opens up on Vijay Varma and Tamannaah Bhatia's dating rumours)

हिंदुस्तान टाईम्सशी बोलताना गुलशनने ट्रेलर लॉन्च इव्हेंटमध्ये विजयला चिडवण्याबद्दल सांगितले. विजयने हा विनोद स्पोर्टींगली घेतल्याचा खुलासा त्यांनी केला.

गुलशनने शेअर केले, "होय, मी तमन्ना वर जोक सुरू केला आणि तो व्हायरल झाला. विजयने सुद्धा खिलाडूवृत्तीने तो जोक घेतला. आम्ही मित्र आहोत आणि आम्ही एकमेकांचा खूप आदर करतो.

मला त्याला कधीच कमी लेखायचं नाही. मला माहीत होतं की मी त्याला थोडं चिडवू शकतो. पण हा त्याला नक्कीच काही मर्यादा आहेत."

पुढे, विजय आणि तमन्ना हे खरंच एकमेकांसोबत डेटिंग करत आहेत का? असे जेव्हा गुलशनला विचारण्यात आले तेव्हा त्याने सांगितले की, "मला काही माहिती नाही.

पण त्या दोघांची 'चांगली केमिस्ट्री' आहे. मला कल्पना नाही. विजय जरी चांगला मित्र असला तरी मी तमन्नाला भेटलोही नाही. मी फक्त मीडिया रिपोर्ट्स आणि त्यांचे एकत्र फोटो पाहिले आहेत आणि चिडवायला करायला सुरुवात केली आहे.

पण मी काहीतरी सांगण्याआधी त्याचा चेहरा काहीतरी सांगतो. तो कुछ तो गडबड है. त्यांच्यात खूप चांगली केमिस्ट्री आहे असे दिसते. मला खात्री आहे की यामागे काहीतरी अर्थ आहे." असं गुलशन म्हणाला.

गेल्या काही दिवसांपासून अभिनेता विजय वर्मा आणि टॉलीवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री तमन्ना भाटिया यांच्या अफेयरची, डेटिंगची चर्चा रंगली आहे.

या दोन्ही सेलिब्रेटींना यावरुन प्रश्न विचारले असता त्यांनी या गोष्टीचा स्विकार केलेला नाही. त्यावर बोलणेही टाळले आहे. अशावेळी सोनाक्षीनं जेव्हा विजयला तमन्नावरुन छेडले तेव्हा त्यानं दिलेली प्रतिक्रिया व्हायरल झाली आहे.

सोनाक्षीनं विजयला तमन्नाच्या प्रश्नावरुन बोलते केले तेव्हा विजयचा चेहरा भलताच खुलला होता. त्याच्या चेहऱ्यावरील हास्य खूप काही सांगून जाणारे होते. त्यानं तमन्नाचे नाव काही घेतले नाही. पण हसणं काही थांबण्याचे नाव घेत नव्हते.