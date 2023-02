By

Helan: अभिनेता-निर्माता अरबाज खान आता होस्ट बनला आहेत. अरबाज आपला एक नवा शो घेऊन आला आहे. ज्याचं नाव आहे 'द इन्विंसिब्लेस'. या शो च्या आगामी भागाचा ट्रेलर रिलीज करण्यात आला आहे. टीजर मध्ये अरबाज खानच्या पाहुण्या आहेत हेलन..त्याचीच सावत्र आई. अरबाजच्या शो मध्ये येऊन हेलन यांनी आपलं करिअर आणि लग्न याविषयी भरपूर गप्पा मारल्या आहेत.

१९५०-६० च्या दशकात हेलन या डान्सिंग दिवा म्हणून ओळखल्या जायच्या. बॉलीवूडमध्ये हेलननी आपलं चांगलं नाव कमावलं होतं...त्या दरम्यानच त्याचं सलीम खान यांच्यावर मन जडलं.

यानंतर दोघांनी १९८० मध्ये लग्नगाठ बांधली. पण हेलन आणि सलीम खानसाठी हा निर्णय घेणं सोपं नव्हतं. अरबाज खानच्या शो मध्ये हेलन यांनी त्यावेळच्या कठीण प्रसंगांचा उल्लेख केला आहे.(Helan On marriage with salim khan bond wih salma khan and khan family arbaaz show)

अरबाजनं आपल्या शो वर जेव्हा हेलनला त्यांच्या प्रसिद्ध डान्स नंबर्स आणि पुढे त्या करिअरपासून दूर जाण्यावर प्रश्न केला तेव्हा हेलन म्हणाल्या,''मी खूप नशीबवान होते की वयाच्या ४२ वर्षापर्यंत मी डान्स करत होते. लोक विचार करायचे,फिल्म इंडस्ट्रीत काम करायला नाही पाहिजे,ही चांगली गोष्ट नाही. पण इथेच माझं नशीब घडलं''.

सलीम खान यांच्याशी झालेल्या भेटीवर बोलताना हेलन म्हणाल्या,''सलीम खान यांनी मला सिनेमात भूमिका ऑफर केली होती. पुढे आम्ही चांगले मित्र झालो''.

'' तुझ्या आईसाठी तो काळ मनाला वेदना देणारा राहिला असेल. पण मलाही एक कुटुंब हवं होतं. मला वाटतं की नियतीनं मला तुम्हा सगळ्यांना भेटवलं. मला तुम्हा सगळ्यांचे खरंतर आभार मानले पाहिजेत''.

हेलन आधी एका मुलाखतीत सलमान खाननं आपल्या वडीलांच्या दुसऱ्या लग्नानंतर आई खूप दुखावली गेल्याचं म्हटलं होतं. आणि त्या दुःखातून बाहेर यायला आईला खूप वेळ लागला होता असं देखील तो म्हणाला होता.

अर्थात...हळूहळू सलमा खान आणि त्यांच्या मुलांनी हेलन यांना आपलंसं केलं,आपल्या कुटुंबात सामिल केलं आणि आज त्यांच्यात खूप जिव्हाळ्याचे संबंध आहेत.