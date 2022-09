पहिल्या प्रेमाबद्दल हेमांगी कवीची पोस्ट.. म्हणाली, माझ्या आयुष्यात..

hemangi kavi : हेमांगी कवी हे मराठी मनोरंजन विश्वातील एक महत्वाचं नाव. अनेक मालिका, चित्रपट, नाटक तिच्या कसदार अभिनयाने गाजले आहेत. अभिनयासोबतच निरनिराळ्या कारणाने ती चर्चेत असते. ती अत्यंत परखडपणे आपले पुरोगामी विचार लोकांपर्यंत पोहचवत असते. त्यामुळे बऱ्याचदा तिला खूप ट्रॉल केले जाते. तर कधी तिच्या बेधडकपणामुळे कौतुकाची थापही तिला मिळते. आज हेमांगी पुन्हा एकदा चर्चेत आली आहे. आज तिने आपल्या पहिल्या प्रेमाची कबुली दिली आहे. तीची ही पोस्ट सध्या अनेकांच्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.

(hemangi kavi shared post about her first love and her favourite red colour )

हेमांगीने यावेळी लाल रंगाचा वनपीस परिधान केला आहे. तर वेगवगेळ्या पोज देऊन हेमांगीने हं ए फोटो सोशल मीडियावर शेअर केले आहेत. यासोबत तिने एक कॅप्शनहि दिले आहे. ती म्हणते, 'लहानपणी (अलीकडे या शब्दाचा वापर अधिक व्हायला लागलाय.. हे लक्षात आलंय माझ्या) तर माझ्या लहानपणी मला कुणी विचारलं की " तुझा आवडता रंग कुठला?" तर मी म्हणायचे 'लाल'. ठरलेलं उत्तर. या रंगाबद्दल कधी एवढं आकर्षण निर्माण झालं माहीत नाही पण solid आवडायचा हा रंग. तुम्हांला खोटं वाटेल पण माझ्याकडे 90 % गोष्टी लाल रंगाच्या असायच्या! कपडे, पेन, शाई, दप्तर, water bottle म्हणजे u name it आणि माझ्याकडे ते लाल रंगाचं असायचं! अरे हो! रक्ताचा रंग लाल, हृदयाचं चित्र काढलं तर ते लाल, गुलाब लाल, जास्वंद लाल, प्रेमाचा रंग लाल, जगात सगळ्यात भारी रंग म्हणजे लाल असला बालिश युक्तिवाद मी मांडायचे!'

पुढे ती म्हणते, 'अजूनही shopping ला गेलं की माझा पहिला हात लाल रंगाच्या वस्तू, कपड्यांकडे जातो! College ला गेल्यावर तर काय रंगच रंग, अनेक छटा, पोत पण तरीही लाल रंगाची जागा ही वेगळीच होती. काही वर्षांनी ती जागा काळ्या रंगाने घेतली. मला वाटलं चला लालचा सोस सुटला पण नाही!!! कितीही ठरवलं नाही घ्यायचा लाल रंग तरीही कुठल्या ना कुठल्या मार्गे हा लाल रंग शिरतोच माझ्या आयुष्यात!

'काय करणार... मेरा पेहला प्यार जो है! मित्र परिवार गमतीत म्हणतात 'म्हणूनच तू लाला नावाच्या माणसाशी लग्न केलंस!' असं म्हणतात लाल रंग सावळ्या रंगाला शोभत नाही! मला हे कधीच पटलं नाही! मुळात कुठलाही रंग जर आपण नीट carry केला तर तो छानच दिसतो आणि त्यात जर आपला आवडता रंग असेल तर आपण 'कमालच' दिसतो! हो की नाही?' अशी पोस्ट करत लाल रंग हे तिचं पहिलं प्रेम असल्याची ती कबुली देते.