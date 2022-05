हेमांगी कवी तब्बल सोळा तास होती झोपेत.. जाणून घ्या नेमकं काय घडलंय?

By

Hemangi kavi : हेमांगी कवी हे मराठी मनोरंजन विश्वातील एक महत्वाचं नाव. अनेक मालिका, चित्रपट, नाटक तिच्या कसदार अभिनयाने गाजले आहेत. अभिनयासोबतच निरनिराळ्या कारणाने ती चर्चेत असते. विशेष म्हणजे अभिव्यक्तीच्या आधारावर अत्यंत परखडपणे आपले पुरोगामी विचार लोकांपर्यंत पोहचवत असते. त्यामुळे ती कायमच सोशल मीडियावर आपल्याला सक्रिय दिसते. शिवाय समाज माध्यमातून ती आपल्या चाहत्यांशी संवाद साधत असते. कधी मनमुराद नाच करते तर कधी गमतीशीर व्हिडीओ करते. यंदा मात्र तिने कामामुळे आलेल्या तणावाविषयी भाष्य केले आहे. कामाचा ताण आल्यावर काय होऊ शकते याबाबत तिने एक पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये तिने झोप किती महत्वाची आहे हे सांगितले आहे.

यासोबत तिने काही फोटोज शेअर केले आहेत. या फोटोमध्ये हेमंगी प्रचंड दमलेली आणि थकेलेली दिसत आहे. झोपेतून उठल्यावर एखाद्याची अवस्था असावी तशी हेमांगी दिसत आहे. पण तिचा मूड अत्यंत फ्रेश आहे शिवाय तिने केसात फूल माळले आहे. तर एका फोटोमध्ये ताट भरून फुलं खिडकीपाशी ठेवली आहेत. हे फोटो पाहून सकाळ झाल्याचा अंदाज येतो. या फोटोला हेमांगीने मस्त कॅप्शन दिले आहे. (hemangi kavi shared post about her work stress and long night sleep)

हेमांगी म्हणते, 'बऱ्याच दिवसांपासून कामानिमित्त बरीच धावपळ, प्रवास चालू होता, झोपेचं खोबरं झालं होतं. काल लवकर pack up झाल्यामुळे व्यवस्थित झोपायला मिळालं आणि मी ही घोडे बेचके झोपून गेले.. 16 तास. झोपेचा backlog भरून काढल्यासारखं झालं. आज उठल्यावर इतकं कमाल वाटत होतं. मन, डोकं सगळं थार्यावर असल्यासारखं. Energy revive झाली आणि कोऱ्या पाटीने पुन्हा कामाला सुरुवात.' अशी पोस्ट हेमागीने केली आहे. पुढे ती म्हणते, 'आपल्या सुखाचं आणि दुःखाचं मूळ कारण झोपच आहे याचा साक्षात्कार झाला!'