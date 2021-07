'ये बंदा गलती से पृथ्वी पर आ गया'; रणवीरच्या फॅशनवर भन्नाट मीम्स व्हायरल

By

अभिनेता रणवीर सिंग Ranveer Singh त्याच्या अतरंगी फॅशनमुळे नेहमीच चर्चेत असतो. भलत्याच रंगाचे कपडे, भलतीच हेअरस्टाइल आणि त्यावर भलत्याच रंगसंगतीचे दागिने असा त्याचा विचित्र लूक याआधीही चाहत्यांनी पाहिला आहे. आता पुन्हा एकदा रणवीर सिंग सोशल मीडियावर त्याच्या विचित्र फॅशन सेन्समुळे चर्चेत आला आहे. रणवीरने त्याच्या इन्स्टाग्राम अकाऊंटवर नवीन फोटोशूटचे फोटो पोस्ट केले असून त्यावर नेटकऱ्यांच्या भन्नाट प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. रणवीरच्या या फॅशनवर विनोदी मीम्ससुद्धा ट्विटरवर व्हायरल होऊ लागले आहेत. (hilarious memes viral on ranveer singh new fashion latest look)

रणवीरचे हे फोटो पाहून फक्त त्याचे चाहतेच नाही तर इंडस्ट्रीतील त्याचे मित्रसुद्धा अवाक् झाले आहेत. अर्जुन कपूर, टायगर श्रॉफ, झोया अख्तर, आलिया भट्ट, हिमेश रेशमियाँ यांनी त्याच्या फोटोवर कमेंट्सचा वर्षाव केला आहे. 'ये बंदा गलती से पृथ्वी मे आ गया', असं एका नेटकऱ्याने म्हटलंय. तर त्याने दिलेली पोझ पाहून 'जनरल कम्पार्टमेंटमध्ये मित्रांसाठी जागा अडवाताना', अशी भन्नाट कमेंट दुसऱ्या नेटकऱ्याने केली आहे. काहींनी रणवीरची पत्नी दीपिका पदुकोणची काय प्रतिक्रिया असू शकते, यावरुनही मीम्स तयार केले आहेत. हे मीम्स पाहून तुम्हालाही हसू आवरणार नाही.

रणवीरच्या आगामी प्रोजेक्ट्सविषयी बोलायचे झाल्यास, तो लवकरच '८३' या चित्रपटातून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. त्यानंतर जयेशभाई जोरदार, सर्कस या चित्रपटांमध्येही तो मुख्य भूमिका साकारणार आहे.