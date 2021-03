तब्बल 20 वर्षा नंतर 'गदर'चा सिक्वेल?

मुंबई - हिंदी चित्रपटसृष्टीतील प्रसिध्द अभिनेता सनी देओलचा गदर चित्रपटाचा विशेष चाहता वर्ग आहे. या चित्रपटातील अनेक सिन गाजले होते. त्यापैकी एक म्हणजे हॅंन्डपंपचा सिन. चित्रपटातील अमिशा पटेलच्या अभिनयने प्रेक्षकांच्या मनात विशेष स्थान निर्माण केले. हा चित्रपट 2001 साली प्रदर्शित झाला. बॉक्स ऑफिसवर या चित्रपटाने 133 कोटी एवढी कमाई केली होती. त्यावेळी आमिर खानच्या लगान या चित्रपटासोबत गदर रिलीज झाला होता. पाकिस्तानी मुलीची आणि भारतीय मुलाची ही प्रेम कथा प्रेक्षकांच्या पसंतीस पडली होती. असे म्हटले जात आहे की, या चित्रपटाचा दुसरा दिग्दर्शक अनिल शर्मा लवकरच गदरचा दुसरा भाग प्रेक्षकांच्या भेटीस आणणार आहे अशी माहिती या चित्रपटाचे दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांनी दिली. सुत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गदरच्या निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या पटकथेवर काम करण्यास सुरूवात केली आहे. गदरच्या दुसऱ्या भागात सनी आणि आमिशा छोट्या भूमिकत दिसतील. तर प्रमुख भूमिकेत दिग्दर्शक अनिल शर्मा यांचा मुलगा उत्कर्ष दिसणार आहे. उत्कर्षने गदरच्या पहिल्या भागात सनी देओलचा मुलगा जीतेची भूमिका केली होती. 2018 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'जिनीयस' या चित्रपटामधून उत्कर्षने हिंदी चित्रपटसृष्टीत पदार्पण केले. टायगरचं बोलणं ऐकून जग्गू दादा झाला भावूक; पाहा VIDEO मिड-डे सोबत बोलताना अनिल शर्मांने सांगितले,'एका सिक्वेलबद्दल बोलणे चालू आहे.पण मी जास्त खुलासा करू शकत नाही कारण काही गोष्टी पहिल्याच स्टेजला आहेत.' अनिल शर्मा सध्या अपने-2 या चित्रपटाच्या शूटिंगमध्ये व्यग्र आहेत. चित्रपटाचे शूट लंडनमध्ये जून महिन्यापर्यंत चालणार आहे. गदरच्या 20 वर्षानंतर होणाऱ्या सिक्वेलची वाट प्रेक्षक आतुरतेने करत आहेत.



Web Title: hindi actor sunny deol and ameesha patels iconic film gadar reportedly get sequel after 20 years