'स्टार ट्रेक' फेम अभिनेत्री जोआन लिनविल यांचे निधन

मुंबई - हॉलीवूडची प्रसिद्ध अभिनेत्री जोआन लिनवील (hollywood actress joanne linville) यांच वार्धक्यानं निधन झालं आहे. त्या 93 वर्षांच्या होत्या. आपल्या अभिनयामुळे वेगळी ओळख निर्माण करणा-या जोआन यांचा चाहतावर्ग मोठा आहे. त्यांच्या अभिनयाचे चाहते जगभर पसरले होते. त्यांच्या जाण्याचे वृत्त कळताच त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. कॅलिफोर्नियाच्या बेकर्सफिल्डमध्ये जन्म झालेल्या बेवर्ली जॉन लिनविल यांनी स्टार ट्रेक (star trek and twilight zone fame) मध्ये रोमुलनची भूमिका केली होती. (hollywood actress joanne linville of star trek and twilight zone fame dead at 93)

ही भूमिका प्रेक्षकांना प्रचंड आवडली होती. स्टार ट्रेकमध्ये (star trek) रोमूलनची (romulan) भूमिका करणा-या त्या पहिल्या अभिनेत्री होत्या. लिनविले यांनी 1950 पासून 1980 पर्यत 100 पेक्षा अधिक चित्रपटांमध्ये भूमिका केल्या आहेत. याशिवाय त्यांनी वेगवेगळ्या टिव्ही शो मध्येही काम केले आहे. त्यात उल्लेख करायचा झाल्यास स्टूडियो वन, क्राफ्ट थिएटर, अल्फ्रेड हिचकॉक प्रेझेंट्स यासारख्या सीरिजचा समावेश आहे.

1961 मध्ये लिनविल यांनी द ट्विलाईट जोन मधील एका एपिसोडमध्ये अभिनय केला होता. लिनविले यांनी 1962 मध्ये दिग्दर्शक मार्क रिडेल यांच्याशी लग्न केले होते. त्यांना एमी आणि ख्रिस्तोफर नावाची दोन मुले आहेत. 1980 च्या दशकामध्ये लिनविले यांनी आपली शिक्षिका स्टेला एडलर यांच्या समवेत एक अभिनयाची कार्यशाळा सुरु केली. त्याला चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. अभिनयासोबतच त्यांनी करिअरविषयक मार्गदर्शिका म्हणून सेव्हन स्टेप्स नावाचे पुस्तकही लिहिले होते.