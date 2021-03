रिहानाची शंभर कोटींची हवेली पाहिलीये? ; नाद नाय..

मुंबई - रिहाना भारतीय प्रेक्षकांना माहिती नव्हती अशातला भाग नाही. मात्र दिल्लीत जे शेतकरी आंदोलन झाले त्यामुळे तिचं महत्व आणखी अधोरेखित झाले होते. त्या आंदोलनाला या पॉप सिंगरनं पाठींबा दिला होता. तसेच काही प्रक्षोभक वक्तव्येही केली होती. त्यामुळे रिहानची सगळ्या माध्यमांनी दखल घेतली होती. इतकेच नव्हे तर सोशल मीडियावरही तिच्या नावाची चर्चा सुरु झाली. अनेकांनी तिच्यावर टीकेची झोड उठवली. मात्र त्याचा कुठलाही परिणाम रिहानावर झाला नाही. आपण जे काही बोललो त्यावर ठाम असल्याचे म्हणणे होते. तसेच एका ज्वेलर्स कंपनीची जाहिरात करताना तिनं अशाप्रकारची वेशभुषा केली होती की त्यामुळे हिंदूच्या भावना दुखावल्या गेल्या होत्या.

रिहाना प्रचंड श्रीमंत सेलिब्रेटी आहे. तिची श्रीमंती किती आहे याची चर्चा सोशल मीडियावर नेहमी होत असते. बारबेडियन गायिका आणि मॉडेल असणा-या रिहाना आता कुठल्या राजकीय मुद्द्यांमुळे नव्हे तर तिच्या श्रीमंतीमुळे चर्चेत आली आहे. त्याचे कारण तिचा महागडा अलिशान महाल आहे. तिच्या संपत्तीचा विषय हा अनेकांसाठी खास चर्चेचा विषय आहे. यामुळे ती नेहमी लाईमलाईटमध्ये असल्याचे पाहवयास मिळाले आहे. आता रिहाना सोशल मीडियावर सर्वांच्या कौतुकाचा विषय ठरत आहे याचे आणखी एक कारण म्हणजे तिची 100 कोटींची अलिशान हवेली.

what happened yesterday in Atlanta was brutal, tragic & is certainly not an isolated incident by any means. AAPI hate has been rampantly perpetuated & it’s disgusting! I’m heartbroken for the Asian community & my heart is with the loved ones of those we lost. The hate must stop. pic.twitter.com/rkxZDnxG9E

— Rihanna (@rihanna) March 18, 2021