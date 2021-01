दीपिका-हृतिकची जोडी पडद्यावर झळकणार, आगामी सिनेमाचं मोशन पोस्टर रिलीज

मुंबई- हृतिक रोशन, दीपिका पदूकोण आणि दिग्दर्शक सिद्धार्थ आनंद यांनी अखेर सगळ्या अफवांना पूर्णविराम दिला आहे. अभिनेता हृतिक रोशनने नुकताच १० जानेवारी रोजी त्याच्या ४७ वा बर्थ डे सेलिब्रेट केला. हृतिकने वाढदिवसानिमित्त त्याच्या चाहत्यांना एक खास सरप्राईज दिलं आहे. त्याने सोशल मिडियावरुन त्याच्या आगामी सिनेमाची घोषणा करत त्याचं मोशन पोस्टर देखील शेअर केलं आहे.

हे ही वाचा: ४७ वर्षांचा झाला हृतिक रोशन, फिट राहण्यासाठी असं करतो डाएट..

अभिनेता हृतिक रोशन आणि दीपिका पदूकोण 'धूम ४' किंवा इतर कोणत्याही सिनेमात एकत्र दिसून येणार असल्याची चर्चा गेले कित्येक दिवस होत होती. आता हृतिकने त्याच्या वाढदिवसाचं निमित्त साधून त्याचा आगामी सिनेमा 'फायटर'ची घोषणा केली आहे. सोबतंच सिद्धार्थ आनंद प्रोडक्शन हाऊस marflix आणि दीपिका पदूकोण यांना सादर करत एक छोटीशी नोट लिहिली आहे.

हृतिकने 'फायटर' या सिनेमाचं मोशन पोस्टर शेअर करत लिहिलंय, ''marflix विजनच्या फायटरची झलक सादर करत आहे. दीपिका पदूकोणसोबत हा माझा पहिला सिनेमा असेल. मी या सुंदर प्रवासासाठी पूर्णपणे तयार आहे सिद्धार्थ आनंद.'' तुम्हाला या मोशन पोस्टरमध्ये हृतिकचा आवाज ऐकायला मिळेल. तो सांगतो की 'दुनिया में मिल जाए आशिक कई, पर वतन से हसीन सनम नहीं होता. हिरों मे सिमट कर, सोने से लिपट कर मरते है कई, पर तिरंगेसे खुबसुरत कफन नहीं होता.'

Presenting a glimpse of the MARFLIX vision as #Fighter! Looking forward to my first flight alongside the exceptional @deepikapadukone. All buckled up for this #SiddharthAnand joyride. pic.twitter.com/gaqv53xbO9

— Hrithik Roshan (@iHrithik) January 10, 2021