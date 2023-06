Fighter First Look: बॉलिवूडचा सर्वात हॅण्डसम आणि ग्रीक गॉड म्हणुन ओळखळा जाणारा लोकप्रिय अभिनेता हृतिक रोशन यांच्या चित्रपटाची त्याचे चाहते गेल्या अनेक दिवसांपासून प्रतिक्षा करत आहे.

तो त्याचा बहुप्रतिक्षित चित्रपट 'फायटर' मुळे चर्चेत होता. त्याच्या तयारीतही तो बराच काळ व्यस्त होता.

हृतिक रोशनचा हा अॅक्शन थ्रिलर चित्रपट असणार आहे. हृतिकसोबत या चित्रपटात दीपिका पदुकोण दिसणार आहे. हृतिकने त्याच्या चाहत्यांची प्रतिक्षा आणखी वाढवली आहे. त्याने या चित्रपटातील त्याचा पहिला लूक शेअर केला आहे, ज्यामुळे त्याचे चाहते आनंदित झाले आहे.या लूकसोबतच हृतिकने चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर केली आहे.

सोमवारी हृतिकने इन्स्टाग्रामवर या चित्रपटाचा फोटो पोस्ट केला आहे. . फायटरचे दिग्दर्शन सिद्धार्थ आनंद यांनी केले आहे. या चित्रपटात हृतिक आणि दीपिका शिवाय अनिल कपूरही दिसणार आहे. हा चित्रपट 2024 मध्ये थिएटरमध्ये दाखल होणार आहे.

(Fighter First Look Poster Hrithik Roshan seen in action look know when the film will be released)

हृतिकने शेयर केलेल्या या फोटोत तो एकटा दिसत आहे. पाठ कॅमेऱ्याच्या दिशेने आहे आणि तो एयरफोर्स सूटमध्ये परिधान करून लढाऊ विमानांसोबत उभा आहे. यासोबत त्यांने पोस्टच्या कॅप्शनमध्ये लिहिले आहे की, 'फायटर' रिलीज होण्यास 7 महिने आहेत आणि तो 25 जानेवारी 2025 रोजी थिएटरमध्ये दाखल होणार आहे.

हृतिकच्या चाहत्यांनी त्याला खुप शुभेच्छा दिल्या आहेत. तूझ्या चित्रपटाती आतुरतेने वाट पाहत आहेत असं त्यांनी लिहिलयं तर काहींनी हा चित्रपट हॉलिवूडच्या चित्रपटाची कॉपी वाटत आहे.

एका नेटकऱ्याने लिहिलयं की, 'टॉप गन कॉपी, टिपिकल बॉलीवूड' तर दुसऱ्यानेही लिहिलयं की, 'टॉप गनचा रिमेक?' अनेक चाहत्यांनी त्याची तुलना टॉम क्रूझच्या टॉप गन मॅव्हरिकशी केली.

काहींनी तर त्याला स्वस्तातला तुलना टॉम क्रूझ देखील म्हटलं आहे. तर चाहत्यांनी त्याची तुलना 'टॉप गन मॅव्हरिक'सोबत केली आहे.

'फायटर' ही भारताची पहिली एरियल अॅक्शन फ्रँचायझी चित्रपट असेल असा दावा निर्मात्यांनी केला आहे. एप्रिलमध्ये या चित्रपटाचा एक अॅक्शन सीनही शूट करण्यात आला आहे. सिद्धार्थ दिग्दर्शित 'फायटर' ची निर्मिती यशराज फिल्म्स केली आहे.

तर अहवालानुसार या चित्रपटाचे बजेट 250 कोटी रुपयांचे आहे. हृतिकच्या वर्कफ्रंटबद्दल बोलायचं झालं तर तो अयान मुखर्जी दिग्दर्शित 'वॉर 2' मध्ये दिसणार आहे.