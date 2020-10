अमेरिकन गायक जॉनी नॅश यांच निधन, वयाच्या ८० व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

मुंबई- अमेरिकेचे प्रसिद्ध गायक जॉनी नॅश यांच निधन झालं आहे. जॉनी ८० वर्षांचे होते. त्यांनी त्यांच्या जबरदस्त गाण्यांनी प्रेक्षकांच्या मनात जागा निर्माण केली. मंगळवारी जॉनी यांनी शेवटचा श्वास घेतला. याबाबतची माहिती त्यांच्या मुलाने मिडियाला दिली. जॉनी नॅश यांच्या निधनाने त्यांच्या चाहत्यांमध्ये आणि कलाकारांमध्ये दुःखाचं वातावरण आहे. सोशल मिडियाच्या माध्यमातून त्यांनी श्रद्धांजली दिली जात आहे.

जॉनी यांच्या मुलाने मिडियाशी बोलताना सांगितलं की 'ते जगातले सगळ्यात उत्तम वडिल होते. ते एक चांगले वडिल असण्यासोबतंच एक कौटुंबिक व्यक्ती देखील होती. ते लोकांवर खूप प्रेम करायचे. त्यांचे चाहते त्यांना नेहमीच मिस करतील. कुटुंबच त्यांचं जग होतं. जॉनी १९५० पासून ते १९८६ पर्यंत खूप सक्रिय होते. ३६ वर्षांच्या त्यांच्या करिअरमध्ये जॉनी यांनी अनेक उत्तम गाण्यांना त्यांचा आवाज दिला तसंच अनेक पुरस्कार देखील मिळवले.

R.I.P to the reggae legend Johnny Nash. One of the artists who made me fall in love with lovers rock and reggae music in the early 70s. So many amazing tunes and a voice like silk. I have never really known a time with reggae music. He was one of the greatest. #JohnnyNash

— Boy George (the truth is in your breath) (@BoyGeorge) October 7, 2020