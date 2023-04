Shah Rukh Khan: तुझ्या यशाचं श्रेय मी घेतो.. लेकीचं अभिनंदन करताना शाहरुखची खास पोस्ट चर्चेत

Shah Rukh Khan on Suhana Khan News: शाहरुख खान आणि गौरी खानची लाडकी सुहाना खानला तिच्या बॉलिवूड पदार्पणापूर्वीच एक मोठी संधी मिळाली आहे. सुहाना आता एका मोठ्या ब्रँडची ब्रँड अॅम्बेसेडर बनली आहे.

सुहाना खान बॉलिवूडमध्ये पदार्पण करणार आहे आणि त्याआधीच तिने जाहिरातींच्या दुनियेत पाऊल ठेवले आहे. सुहाना न्यूयॉर्क स्थित ब्युटी ब्रँड 'मेबलिन'ची ब्रँड अॅम्बेसेडर बनली आहे.

(I take credit for your success.. Shah rukh khan special post for congratulating daughter suhana khan)

हेही वाचा: Credit Card फसवणूक....काय घ्याल काळजी?

लेक सुहाना खान आंतरराष्ट्रीय ब्रँड अम्बॅसॅडर झाल्याने बाप म्हणून शाहरुखला प्रचंड आनंद झालाय.

शाहरुखने सोशल मीडियावर लेकीचं अभिनंदन करताना लेखास पोस्ट लिहिली आहे. शाहरुख सुहानाचा व्हिडिओ शेयर करून लिहिलंय कि..

“मेबलिन ब्रँड जाहिरातीत झळकल्याबद्दल तुझे अभिनंदन बेटा. खूप छान दिसतेस खूप चांगलं बोलली आहेस. त्यासाठी खूपच अभिनंदन आणि तुझ्या या यशाचे क्रेडिट जर मी घेऊ शकलो तर… तुझी वाढ खूप चांगल्यारितीने झाली. लव्ह यू माय लिटील लेडी इन रेड!” असे शाहरुख खानने म्हटले आहे.

सोमवारी मुंबईत आयोजित एका मीडिया इव्हेंटमध्ये सुहानाच्या संदर्भात ही घोषणा करण्यात आली. सुहाना खान या वर्षी झोया अख्तरच्या 'द आर्चीज' चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पाऊल ठेवणार आहे आणि त्याआधी एका आंतरराष्ट्रीय ब्रँडशी तिच्या संलग्नतेमुळे तिचा पोर्टफोलिओ आणखी प्रभावी झाला आहे. या इव्हेंटमध्ये सुहाना खूपच सुंदर दिसत होती.

सुहाना खान लवकरच नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणाऱ्या द आर्चीज या चित्रपटात दिसणार आहे. झोया अख्तर दिग्दर्शित या चित्रपटाचे शूटिंग पूर्ण झाले आहे. हा एक लाईव्ह-अ‍ॅक्शन म्यूजिकल फिल्म आहे.

सुहाना खान व्यतिरिक्त दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी यांची दुसरी मुलगी खुशी कपूर आणि अमिताभ बच्चन यांची नात अगस्त्य नंदा देखील पदार्पण करत आहेत.

आम्ही तुम्हाला सांगतो की 'द आर्चीज' हा नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित होणारा सिक्वेल चित्रपट आहे. या चित्रपटाची कथा 1960 च्या दशकातील आहे. 'द आर्चीज'ची कथा कॉमिक बुक कॅरेक्टर आर्ची एंड्रयूज आणि त्याच्या मित्रांवर आधारित आहे.