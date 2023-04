Phakat Teaser: भारत - पाकिस्तान अन् LOC, आगळ्यावेगळ्या विषयाचा धम्माल 'फकाट'

Phakat Teaser News: सध्या मराठी मनोरंजन विश्वात विविध विषयांवरचे सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीला येत आहेत. रोमँटिक, कॉमेडी अशा विविध पद्धतीचे सिनेमे प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत. अशातच मराठीतील नवीन सिनेमा फकाट चा टिझर प्रेक्षकांच्या भेटीला आलाय.

प्रसिद्ध निर्माता, दिग्दर्शक श्रेयश जाधव यांनी मराठी सिनेसृष्टीला नेहमीच हटके आणि मनोरंजनात्मक चित्रपट दिले आहेत. फकाट च्या निमित्ताने पुन्हा एकदा एक भन्नाट चित्रपट घेऊन ते प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहेत.

(india pakistan and loc new marathi movie name phakat teaser out now starring hemant dhome, suyog gorhe, avinash narkar)

'फकाट' या आगळ्यावेगळ्या नावाचा चित्रपट हायली कॉन्फिडेन्शिअल धिंगाणा घालायला प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार असून नुकतेच या चित्रपटाचे टिझर प्रदर्शित झाले आहे. वक्रतुंड एन्टरटेनमेंट्स, गणराज स्टुडिओ प्रस्तुत, निता जाधव निर्मित हा सिनेमा आहे.

'फकाट'च्या निमित्ताने हेमंत ढोमे आणि सुयोग गोऱ्हे ही जोडगोळी सातारचा सलमान नंतर पुन्हा एकदा प्रेक्षकांचे भरभरून मनोरंजन करण्यासाठी सज्ज झाली आहे. याशिवाय या चित्रपटात अविनाश नारकर, नितीश चव्हाण यांच्याही प्रमुख भूमिका आहेत.

चित्रपटाच्या नावावरूनच हा अफलातून चित्रपट असल्याचे दिसतेय. टीझरच्या सुरुवातीलाच आतंकवादी आणि सैनिकांची चकमक, अंगावर शहारे आणणारा गोळीबाराचा आवाज आणि या दरम्यान एक हायली कॉन्फिडेन्शिअल माहिती असणारी एल. ओ. सी. फाईल उघडताना दिसत असून, यात सैनिकाच्या वेशात नितीश चव्हाण दिसत आहे.

एका बाजूला असे संवेदनशील चित्र दिसत असतानाच दुसऱ्या बाजूला हेमंत ढोमे (सलीम) आणि सुयोग गोऱ्हे (राजू) या जिगरी दोस्तांची धमाल, मस्तीही दिसत आहे. अचानक या दोघांच्या हातात ती फाईल पडते आणि त्यांच्या डोक्यात एक जबरदस्त कल्पना येते.

या स्वप्नांच्या दुनियेत जगत असतानाच त्यांच्या आयुष्यात पुढे काय काय घटना घडतात, त्यातून ते दोघे कसा मार्ग काढतात, पुढे त्या फाईलचं काय होतं? ती फाईल घेऊन ते दोघे कुठे जातात? या सगळ्या प्रश्नांचा उलगडा चित्रपट पाहिल्यावरच होणार आहे.

एका वेगळ्या विषयावरचा हा चित्रपट प्रेक्षकांना नक्कीच आवडेल. फकाट निमित्ताने अविनाश नारकर अनेक वर्षांनी एका आगळ्यावेगळ्या भूमिकेत दिसणार आहे. १९ एप्रिलला हा सिनेमा संपुर्ण महाराष्ट्रात रिलीज होणार आहे.