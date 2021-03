Indian Idol 12 : नचिकेत लेले बाद झाल्याने नेटकरी संतापले; निर्मात्यांवर पक्षपातीचा आरोप

'इंडियन आयडॉल १२' हा रिअॅलिटी शो सध्या अंतिम टप्प्यात पोहोचला असून लवकरच प्रेक्षकांना या पर्वाचा विजेता मिळणार आहे. टॉप १० स्पर्धकांपैकी कोण बाजी मारणार याकडे संपूर्ण देशाचं लक्ष लागून आहे. नुकत्याच पार पडलेल्या एपिसोडमध्ये सूत्रसंचालक आदित्य नारायणने सर्वांत कमी मतं मिळालेल्या तीन स्पर्धकांची नावं जाहीर केली. यामध्ये नचिकेत लेले, सवाई भट आणि मोहम्मद दानिश यांचा समावेश होता. या एपिसोडमध्ये अभिनेत्री नीतू कपूर यांची खास उपस्थिती होती. तिघांपैकी सर्वांत कमी मतं मिळालेल्या नचिकेत लेलेला रविवारी हा शो सोडावा लागला. मात्र या एलिमिनेशन प्रक्रियेवर इंडियन आयडॉलचे प्रेक्षक खूप नाराज झाले आहेत. नचिकेतच्या जाण्यावरून सोशल मीडियाद्वारे कार्यक्रमांच्या निर्मात्यांवर निशाणा साधला जातोय. कार्यक्रमाचे परीक्षक आणि निर्माते यांनी सवाई आणि नचिकेत यांच्यात पक्षपात केल्याचा आरोप नेटकरी करत आहेत.

नचिकेत लेले या शोमधून बाहेर पडताच वाहिनीकडून सोशल मीडियावर त्याचा फोटो पोस्ट करण्यात आला. त्याच्या पुढील वाटचालीसाठी शुभेच्छा, अशा आशयाची पोस्ट लिहिण्यात आली. मात्र त्यावरच अनेकांनी निर्मात्यांना ट्रोल केलंय. अनेकांनी नचिकेतला कार्यक्रमात पुन्हा आणण्याची मागणी केली आहे. परीक्षकांचा निर्णय अयोग्य असल्याचा ठपका नेटकऱ्यांनी लावला आहे.

Now Indian Idol is losing its credibility. Every time a singer with bad financial conditions so what others are there for?? Nachiket is far far far better than Sawai but no you want your fixed winner to win anyhow. I will surely quit watching this show if this tym sawai wins — Sakshi Goyal (@Sakshigoyal01) March 28, 2021

No no no Nachiket did not deserve to go this early .

If possible, plz bring him back #IndianIdol2021 — PawandeepRajanFC (@PawandeepFC) March 28, 2021

@Nachiketlele28 is undeniably one of the most talented & versatile gems to have graced indian idol. a definite top 3 contestant, he never received the love & respect he deserved! We want back through wildcard entry — Anupma Gupta (@AnupmaGupta20) March 29, 2021

कोण आहेत टॉप ९ स्पर्धक?

आता टॉप ९ स्पर्धकांमध्ये चुरस रंगली आहे. यामध्ये मोहम्मद दानिश, षण्मुख प्रिया, सवाई भट्ट, आशिष कुलकर्णी, निहाल तारो, अरुनिता कांजिलाल, पवनदीप राजन, सायली कांबळे आणि अंजली गायकवाड यांचा समावेश आहे. या सर्वांमध्ये पवनदीप सर्वांत तगडा स्पर्धक मानला जातोय. त्यामुळे आता पर्वाचं विजेतेपद कोण पटकावणार याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.