Yoga Day Bollywood: बॉलीवूड मधल्या या अभिनेत्री आवर्जून करतात योगा; जाणून घ्या त्यांचा फिटनेस फंडा..

International Yoga Day 2023: योग साधनेचे आपल्या आयुष्यात किती महत्व आहे हे अनेक कलाकार आपल्याला वारंवार सांगत असतात. सोशल मीडीयावर बॉलीवूड सेलिब्रेटीही आपले फोटो शेयर करत योगचे महत्व पटवून देत असतात.

किंबहुना फिट राहण्यासाठी आपण सगळेच प्रयत्न करत असतो. नेहमीच्या धकाधकीच्या जीवनात फिट राहण्याचा कल हल्ली वाढला आहे. मानसिक आणि शारीरिक फिट राहण्यासाठी सामान्य लोकांसोबत कलाकार देखील योग करतात.

बॉलीवूडमध्ये अनेक अभिनेत्रींनी त्यांच्या फिटनेस दिनचर्यामध्ये योगाचा समावेश केला आहे. आजच्या योगा दिनानिमित्ताने बॉलीवूड मधल्या या अभिनेत्री च्या योगा बद्दल जाणून घेऊ या !

(International Yoga Day 2023 Bollywood actresses who maintain herself by yoga)

नर्गिस फाखरी - नर्गिस फाखरीच्या फिटनेस प्रवास उल्लेखनीय आहे. तिचा आणि योगाचा जवळचा संबंध आहे. विविध योग आसनांचा सराव करून आणि तिच्या नित्यक्रमात फिट राहते. मन, शरीर आणि आत्मा यांच्यात सुसंवादी संतुलन योगाने साधले जाते. नर्गिसचा असा विश्वास आहे की योगा तिला केवळ शारीरिकदृष्ट्या तंदुरुस्त ठेवत नाही तर तणावाचे व्यवस्थापन करण्यास मदत करते आणि एकंदर आरोग्यास प्रोत्साहन देते.

मलायका अरोरा - मलायका अरोरा आणि तिचं फिटनेस जर्नी सगळ्यांना माहीत आहे. रोजच्या जीवनात योगा करून ती फिट राहते. सातत्यपूर्ण सरावाने तिने उल्लेखनीय लवचिकता आणि सामर्थ्य विकसित केले आहे.

करीना कपूर - करीना कपूर चा प्रेगन्सी नंतर चा फिटनेस प्रवास अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरला आहे. योगाच्या मदतीने ती पुन्हा फिट झाली आणि तिचा योग्य बॉडी टोन मिळवला.

अनुष्का शर्मा -अनुष्का शर्माचा फिटनेसचा दृष्टीकोन सर्वांगीण तंदुरुस्तीच्या भोवती फिरतो आणि तो समतोल साधण्यात योगाची भूमिका महत्त्वाची आहे. योगाभ्यास करून, ती केवळ तिची शारीरिक शक्ती आणि लवचिकता वाढवत नाही तर तिच्या आंतरिक तेजाचे पालनपोषण देखील करते. अनुष्काचा असा विश्वास आहे की योगामुळे शरीर आणि मन दोन्हीमध्ये सुसंवाद येतो, आंतरिक शांतीची भावना वाढीस लागते.