Irrfan Khan: मृत्यूनंतरही इरफान करतोय मनोरंजन! महिमा चौधरी सोबतचा रखडलेला सिनेमा अखेर होणार प्रदर्शित

Irrfan Khan New Movie With Mahima Chaudhary News: इरफान खान आज आपल्यात नसला तरीही त्याला विसरणं अशक्य आहे.

इरफानने तो हयात असताना प्रेक्षकांचं विविध माध्यमांमधुन मनोरंजन केलं.

पण आता मृत्यूनंतर सुद्धा इरफान प्रेक्षकांचं मनोरंजन करण्यात कमी पडत नाहीये. इरफानचा सॉंग ऑफ स्कॉर्पियन्स हा सिनेमा काहीच दिवसांपूर्वी रिलीज झाला.

हा इरफानचा शेवटचा सिनेमा आहे असं म्हटलं जात होतं. पण आता इरफानचा आणखी एक सिनेमा प्रदर्शनाच्या वाटेवर आहे.

इरफानचा सॉंग ऑफ स्कॉर्पियन्स सिनेमा जर तुम्हाला पाहता आला नाही तर निराश होऊ नका. इरफानला चित्रपटांमध्ये पाहण्याची आवड असेल, तर तुम्हाला आणखी एक संधी मिळणार आहे.

मीडिया रिपोर्टनुसार इरफानचा दीर्घकाळ उशीर झालेला चित्रपट 'अपनो से बेवफाई' सिनेमा अखेर रिलीज होणार आहे. या सिनेमात इरफान सोबत अभिनेत्री महिमा चौधरी झळकणार आहे.

'अपनो से बेवफाई' चित्रपटाला 2019 मध्ये CBFC ने प्रमाणित केले होते. हा सिनेमा आधी रिलीज होणार होता परंतु कोरोना काळामुळे सर्व समीकरणं बदलली.

निर्माते पियुष शाह म्हणाले“आम्हाला एप्रिल 2020 च्या आसपास ‘अपनो से बेवफाई’ रिलीज करायचा होता, जो ‘अंग्रेजी मीडियम’ नंतर होता पण लॉकडाऊन झाला आणि आमच्या चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलावे लागले.”

यानंतर शाह यांनी या चित्रपटाबद्दल इरफान खानचे काय मत आहे याबद्दल बोलले, इरफान एकदम जंटलमन होता. त्याने मला चित्रपट प्रदर्शित करण्यास सांगितले आणि पूर्ण पाठिंबा दिला."

अशाप्रकारे महिमा चौधरी सोबत इरफानचा रखडलेला सिनेमाचा प्रदर्शनाचा मार्ग मोकळा 'अपनो से बेवफाई' सिनेमा अखेर रिलिज होतोय. २६ मेला 'अपनो से बेवफाई' सिनेमा संपूर्ण भारतात रिलीज होतोय.