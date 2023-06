Isha Koppikar Mother: 'खल्लास गर्ल' दुसऱ्यांदा होणार आई, मात्र बाळाची नव्हे तर..

Isha Koppikar Second Baby News: बॉलीवूड अभिनेत्री ईशा कोप्पीकरने इंडस्ट्रीपासून निःसंशय अंतर राखले आहे पण ती सोशल मीडियावर खूप सक्रिय असते. ती दररोज सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर करत असते.

जे त्याच्या चाहत्यांना खूप आवडते. ईशा सोशल मीडियाच्या माध्यमातून तिच्या चाहत्यांशी जोडलेली असते. आता ईशाने चाहत्यांना एक आनंदाची बातमी दिली आहे.

ईशा दुसऱ्यांदा आई झाली आहे. त्यांच्या घरी एक छोटा पाहुणा आला आहे. ज्याची झलकही चाहत्यांना सोशल मीडियावर दाखवण्यात आली आहे.

कहानी मैं ट्विस्ट

सोनोग्राफीचा फोटो पाहिल्यानंतर चाहत्यांना ईशा प्रेग्नंट असल्याचा विचार येत आहे. उलट तसे नाही. ती गरोदर नाही, तिने तिचे गोंडस कुत्र्याचे पिल्लू तिच्या पोटात लपवले आहे. जी ती तिच्या टी-शर्टच्या आतून बाहेर काढते. ती त्याला प्रेमाने आपल्या कुशीत घेते.

ईशाची मुलगीही तिच्यासोबत खेळताना दिसत आहे. व्हिडीओ शेअर करताना ईशाने लिहिले - मी तुम्हा सर्वांपासून गुड न्यूज लपवून ठेवत होते. पण मला ते फार काळ लपवता आले नाही.

ईशाच्या या पोस्टवर चाहते भरपूर कमेंट करत आहेत. तिचे अभिनंदन करत आहेत. एका चाहत्याने लिहिले - अभिनंदन. तर दुसर्‍या चाहत्याने लिहिले - मॅडम, एक नवीन सदस्य आला आहे.

ईशाने 2009 मध्ये टिमी नारंगशी लग्न केले होते. त्यांना एक मुलगी देखील आहे जिला ईशाने 2014 मध्ये जन्म दिला. ईशा आता अशा अनोख्या रीतीने दुसऱ्यांदा आई झाली आहे. त्यांच्या घरी एक गोंडस पिल्लू आले आहे.