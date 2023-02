Kangana Ranaut: ते आपल्या कर्माची फळं... कंगना राणावत ठाकरे आणि राऊतांवर पुन्हा घसरली

Kangana Ranaut News: कंगना राणौत ट्विटरवर कायम ऍक्टिव्ह असते. कंगनाने नुकतंच तिच्या फॅन्ससोबत #askkangana हे सेशन करत आहे. याअंतर्गत कंगना राणौत तिच्या फॅन्सच्या संपर्कात आहे. कंगनाचे फॅन्स तिला अनेक प्रश्न विचारत आहेत.

कंगना सुद्धा जमेल तितक्या सर्वांच्या प्रश्नांना दिलखुलास उत्तरं देत आहे. नुकतंच एका फॅनने कंगनाला ठाकरे - राऊत यांच्याविषयी एक प्रश्न विचारत आला. या प्रश्नावर कंगनाने दिलेलं उत्तर चर्चेत आहे.

(It's their karma... Kangana Ranaut falls again on uddhavThackeray and kangana Raut)

एका युजरने कंगनाला विचारलं, उद्धव और राऊत का हाल देखके कैसा लग रहा है? असा प्रश्न कंगनाला विचारण्यात आला. या प्रश्नावर उत्तर देताना कंगना म्हणाली, दुस-याचे नशीब बघून एखाद्याने कधीही त्या गोष्टीचा आनंद घेऊ नये.

नीच, दयनीय लोकांना असे वाटते, मी त्या प्रकारची व्यक्ती नाही. मी फक्त त्यांना त्यांच्या कर्माची फळे भोगताना पाहते.. माझ्या स्वतःच्या भावनांचं मी अत्यंत जपून निरीक्षण करत असते" अशा शब्दात कंगनाने उत्तर दिलंय. अशाप्रकारे कंगना उद्धव ठाकरे आणि संजय राऊत यांच्यावर पुन्हा बरसली आहे.

याआधी सुद्धा उद्धव ठाकरे आणि कंगनाचा वाद चांगलाच रंगला होता. निवडणूक आयोगाच्या निकालानंतर कंगनाने एक ट्विट केलं आहे. त्यात तिने लिहिले आहे की "वाईट वागल्यानंतर देवांच्या राजाला अर्थात इंद्रालादेखील त्याची शिक्षा मिळत असते.

हा तर फक्त एक नेता आहे. ज्यावेळी त्यांनी माझं घर तोडलं, त्यावेळीच मला वाटलं होतं की यांचे वाईट दिवस आता सुरु होणार. एका स्त्रीचा अपमान करणाऱ्याला देव शिक्षा देतोच. तो आता कधीच उठणार नाही"

गेल्या सहा महिन्यांपासून सत्तासंघर्ष आणि पक्ष चिन्ह आणि पक्ष नाव यांचा वाद निवडणुक आयोगात गेला होता अनेक दिवस निकालाच्या प्रतिक्षेनंतर शुक्रवारी अखेर आयोगाने निकाल दिला आहे. शेवटी शिंदे गटाला शिवसेना पक्षाचं नाव आणि धनुष्यबाण चिन्ह मिळालं