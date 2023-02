एकीकडे Shiv Thakare जिंकला तर दुसरीकडे Veena Jagtap ने केली ही 'खास' गोष्ट

Shiv Thakare - Veena Jagtap News: बिग बॉस हिंदीच्या १६ व्या सिझनचं उपविजेतेपद पटकावलं. शिव ठाकरेने जबरदस्त खेळ खेळून बिग बॉस १६ चं उपविजेतेपद पटकावलं.

अगदी सलमान खान पासून मोठ्या सेलिब्रिटींपर्यंत सर्वांनी शिव ठाकरेच्या खेळाचं कौतुक केलं. एकीकडे शिवने बिग बॉस १६ चं उपविजेतेपद पटकावलं तर दुसरीकडे शिवची गर्लफ्रेंड अशी चर्चा असलेली वीणा जगतापने सुद्धा एक खास गोष्ट केलीय.

(Shiv Thakare bigg boss 16 runner up and his giflfriend Veena Jagtap did this 'special' thing )

वीणाने काळ्या गाऊन आणि डोक्यावर हॅट असलेला व्हिडिओ शेयर केलाय. या व्हिडिओत वीणा तिच्या मित्रमैत्रिणीसोबत धम्माल करताना दिसत असून फोटोशूट करत आहे.

वीणा एका आलिशान क्रूज वर असून तिला सर्टिफिकेट मिळालंय. वीणा आता प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट झाली असून तिला तिने तिचा आनंद सोशल मीडियावर शेयर केलाय.

तुम्हाला हव्या असलेल्या सर्व गोष्टी तुम्ही कधीही शिकू शकता.. हि गोष्ट तुमच्याकडून ज्या व्यक्ती करून घेतील त्यांच्याबद्दल तुम्ही कृतज्ञ असाल...त्यामुळे शिकणे कधीही थांबवू नका.. कारण जीवन कधीही शिकवणे थांबवत नाही..

अशी पोस्ट करून वीणाने तिचा हा आनंद तिच्या फॅन्ससोबत शेयर केलाय. वीणा गेले अनेक दिवस मराठी मनोरंजन विश्वातून गायब होती. त्यामुळे ती मेकअप आर्टिस्ट होण्याची तयारी करत होती हे उघड झालंय.

बिग बॉस १६ मध्ये शिव ठाकरे सहभागी होता. एका भागात शिव कुटुंब आणि वीणाच्या आठवणीत ढसाढसा रडला. अनेकांना वाटत होतं कि शिव आणि वीणाचं ब्रेकअप झालंय असं वाटत होतं.

पण त्याच दरम्यान विणाने एक पोस्ट करून शिव वरील तिचं प्रेम व्यक्त केलं. त्यावेळी बिग बॉस समोर शिवने वीणाचं नाव घेतलं. पुढे या भागांनंतर वीणाने "वाघ आहेस तू...रडू नाही अजिबात...मी आहे सोबत नेहमी" अशी पोस्ट करून एकमेकांवर असलेलं प्रेम दर्शवलं.

बिग बॉस १६ चं उपविजेतेपद शिव ठाकरेने पटकावलं. वीणाने या सर्व प्रवासात शिवला खूप सपोर्ट केलाय. शिवला वोटिंग करण्यासाठी वीणाने वेळोवेळी आवाहन केलं.

आता बिग बॉस नंतर शिव आणि वीणा एकत्र येऊन त्यांचं रिलेशनशिप जाहीर करणार का? याकडे सर्वांचं लक्ष आहे.