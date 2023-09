Jawan: सावधान! जवानची पायरसी करताय? आता होणार कठोर कारवाई, प्रॉडक्शन हाऊसकडून मोठा निर्णय

By

शाहरुख खानचा 'जवान' 7 सप्टेंबर रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित झाल्यापासून बॉक्स ऑफिसवर धुमाकूळ घालत आहे. चित्रपटाची लोकप्रियता आणि यश पाहता, क्लिपसह पायरेटेड व्हिडीओमध्ये मोठी वाढ झाली आहे आणि चित्रपट विविध प्लॅटफॉर्मवर लीक झाला आहे.

SRK चा ‘जवान’ व्हॉट्सअॅप आणि इतरां माध्यमांसह विविध प्लॅटफॉर्मवर लीक झाला आहे. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, रेड चिलीज एंटरटेनमेंटने क्लिप शेअर करणार्‍या किंवा विविध सोशल मीडिया साइटवर अपलोड करणार्‍यांवर कठोर शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे.

(jawan complaints filed against those circulating pirated copies of film shah rukh khan)

प्रॉडक्शन हाऊसने अनेक अँटी-पायरेसी एजन्सींना व्यक्ती आणि गटांचा आक्रमकपणे शोध घेण्यासाठी नियुक्त केले आहे. ज्यांना नंतर पायरसी पसरवल्याबद्दल गुन्हेगारी कारवाई करण्याबद्दल पोलिसांना कळवले जाते.

प्रॉडक्शन हाऊसने आज सांताक्रूझ पश्चिम येथील पोलीस निरीक्षक श्री अमर पाटील यांच्याकडे पायरसी करणाऱ्या लोकांविरुद्ध पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

प्रॉडक्शन हाऊसच्या जवळच्या एका सूत्रानुसार, "आम्ही विविध प्लॅटफॉर्मवर व्यक्तींद्वारे चालवल्या जाणार्‍या पायरेटेड खात्यांचा आधीच शोध घेतला आहे. जवान चित्रपटाचा पायरेटेड कंटेंट रिलीज केल्याबद्दल त्यांच्याविरुद्ध फौजदारी आणि दिवाणी कारवाई सुरू केली जात आहे.

पायरसी ही एक मोठी समस्या आहे. चित्रपट उद्योगाद्वारे मोठ्या प्रमाणावर आणि चित्रपटाशी निगडित हजारो लोकांच्या परिश्रमाला पायरसी वाया घालवते. बेकायदेशीरपणे रेकॉर्डिंग आणि लीक करणे, फसवणूक, चोरी आणि बौद्धिक मालमत्तेचे उल्लंघन/उल्लंघन अशी कृत्ये करणाऱ्या लोकांविरुद्ध कारवाई करणार आहे."

प्रॉडक्शन हाऊसला आढळून आले आहे की, पायरेटेड सामग्रीच्या उल्लंघनाचे स्वरूप स्पष्टपणे सूचित करते की ते, बेकायदेशीरपणे ऍक्सेस केले गेले होते. आणि आर्थिक फायद्यासाठी ते बेकायदेशीरपणे वितरित करणार्‍या व्यक्तींनी चोरी केली होती.

शिवाय, असे कृत्य आरोपींकडून गुन्हेगारी कट रचल्याशिवाय शक्य नव्हते. त्यामुळे व्यक्ती आणि गटांवर फौजदारी कारवाई केली जाईल.

या वर्षाच्या सुरुवातीला, दिल्ली उच्च न्यायालयाने चित्रपटाच्या लीक व्हिडिओ आणि पायरेटेड प्रतींवर कारवाई करण्यासाठी प्रोडक्शन हाऊसच्या बाजूने आदेश मंजूर केलाय. जवान ७ सप्टेंबरला रिलीज झालाय.