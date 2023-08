Jawan Shah Rukh Khan: शाहरुख खानच्या 'जवान' चित्रपटाच्या क्लिप्स व्हायरल झाल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल

Jawan Shah Rukh Khan: शाहरुख खानचा जवान सिनेमा लवकरच रिलीज होणार आहे. शाहरुख खानच्या 'जवान' चित्रपटाच्या क्लिप्स वायरल झाल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल झालाय.

रेड चिलीज एंटरटेनमेंटच्या तक्रारीवर अज्ञात व्यक्तीविरुद्ध चोरी आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्यांतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. सांताक्रूझ पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल झालाय.

(Jawan Shah Rukh Khan A case has been registered in connection with the viral clips of movie)

कॉपीराईटचे उल्लंघन झाल्याचा दावा

जवान चित्रपटाच्या शूटिंग दरम्यान इतर कर्मचाऱ्यांना शुटींगची कोणतीही परवानगी नसताना देखील अनधिकृतरीत्या शूटिंग करून शुटींगमधील क्लिप्स व्हायरल केल्या प्रकरणी गुन्हा दाखल.

पाच ट्विटर हँडल वरून करण्यात जवान चित्रपटाच्या क्लिप्स शेअर करण्यात आल्या. हँडलला कायदेशीर नोटीस पाठवण्यात आली मात्र या नोटीसला एकानेच उत्तर दिलंय. या नोटीशीत कॉपीराईटचे उल्लंघन झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

जवान मध्ये अनोखी स्टारकास्ट

शाहरुख, दीपिका पदूकोण, सान्या मल्होत्रा, गिरीजा ओक, विजय सेतूपती यासारख्या कलाकारांची फौज आपल्याला जवानमध्ये दिसणार आहे. अवघ्या काही वेळातच शाहरुखच्या त्या प्रीव्ह्यूला लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत.

त्याचा वेगळाच विक्रम शाहरुखच्या नावावर झाल्याचे दिसून आले आहे. यापूर्वी देखील शाहरुखच्या चित्रपटांनी बॉक्स ऑफिसवर वेगवेगळे विक्रम आपल्या नावावर केले आहे.

जवानची रिलीज डेट

शाहरुखचा जवान हा चित्रपट हा रेड चिलीज एंटरटेनमेंट प्रेझेंटेशन आहे. ज्याचे दिग्दर्शन अॅटली यांनी केले असून गौरी खाननं निर्मात्या तर गौरव वर्मा सह-निर्मात्याच्या भूमिकेत आहे.

हा चित्रपट 7 सप्टेंबर 2023 रोजी जगभरातील चित्रपटगृहांमध्ये हिंदी, तमिळ आणि तेलगू भाषांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.