Sajid Khan: बिग बॉस १६ चर्चेत आलं ते घरातील वेगवेगळ्या स्पर्धकांमुळे. यापैकी एक आहे साजिद खान, ज्याच्यावरुन खूप नाराजीचा सूर उमटत आहे. 'मी टू' मोहिमेअंतर्गत साजिद खानवर लैंगिक शोषणाचे आरोप झाले होते,त्यामुळे अशा आरोपीला शो मध्ये पाहिल्यानं लोक खवळलेयत. त्या मी टू मोहिमेअंतर्गत अनेक अभिनेत्रींनी साजिदवर लैंगिक शोषणाचे आरोप केले होते. त्यात सलोनी चोप्रा, मंदाना करिमी,अहाना कुमरा या सामिल होत्या. आता जे नाव समोर येतेय त्यात दिवंगत अभिनेत्री जिया खानची बहीण करिश्माचे नाव देखील सामिल आहे. करिश्मानं आपल्या डॉक्युमेंट्री मध्ये आपल्यासोबतच्या त्या वाईट अनुभवांविषयी खुलासा केला आहे. (Jiah Khan's sister Karishma claims Sajid Khan told her sister to take off her top,bra)

करिश्मानं बीबीसीच्या एका डॉक्युमेंट्रीमध्ये साजिद खानसोबतच्या त्या भयानक अनुभवाविषयी सांगितले आहे. बीबीसीच्या Death in Bollywood या डॉक्युमेंट्रीत करिश्मानं आपला हा अनुभव शेअर केलाय. गेल्या वर्षी रिलीज झालेल्या या डॉक्युमेंट्रीत करिश्मानं सांगितलं आहे की साजिद खानसोबतचा तिचा अनुभव खूपच घाणेरडा होता. ती फक्त १६ वर्षांची होती जेव्हा साजिदनं तिच्याशी खूप गलिच्छ भाषेत संवाद साधला होता.

त्या डॉक्युमेंट्रीत जिया खानची बहिण करिश्मा खानने लिहिलं आहे की,''ती(जिया) रिहर्सल करत होती. स्क्रिप्टचं वाचन सुरु होतं. त्यावेळी साजिदनं तिला(जियाला) आपला टॉप आणि ब्रा काढायला सांगितली. जियाला दोन मिनिटं सुचलं नाही की काय करायचं''. ती म्हणाली,''अद्याप सिनेमाचं शूटिंग सुरु झालेलं नाही आणि हे सगळं सुरू झालं. ती घरी येऊन खूप रडली होती''.

एवढं सगळं होऊनही जियाला तो सिनेमा करायला लागला होता, कारण कॉन्ट्रॅक्ट साइन झालं होतं. यादरम्यानं ती कायदेशीर कारवायांना घेऊन देखील त्रस्त झाली होती. पण सगळ्यात वाईट तेव्हा घडलं जेव्हा साजिदनं करिश्माचा देखील फायदा घेण्याचा प्रयत्न केला. त्या भयानक प्रसंगाची आठवण काढत करिश्मा म्हणाली,''मला आठवतंय जेव्हा मी माझ्या मोठ्या बहिणीसोबत साजिद खानच्या घरी गेले होते. मी किचन टेबलजवळ होते. तेव्हा माझं वय १६ वर्ष होतं''.

''मी एक स्ट्रीपी टॉप घातला होता आणि टेबलचा आधार घेत थोडं वाकून बसले होते. तो लांबूनच एकटक माझ्याकडे पाहत होता, आणि म्हणाला, 'तिला माझ्यासोबत सेक्स करायचे आहे',तेव्हा माझी बहिण जीया घाबरुन माझ्याजवळ आली आणि म्हणाली,'हे काय बोलताय साजिद सर तुम्ही?' तेव्हा तो म्हणाला,'ती जशी बसलीय त्यावरनं तसंच वाटलं मला'. तेव्हा जिया म्हणाली,'सर ती लहान आहे. तिला हे सगळं नाही माहीत. भोळी आहे ती. आणि आम्ही तिकडून लगेच निघून आलो''.

बिग बॉस १६ मध्ये काही छोट्या-मोठ्या कलाकारांच्या मध्ये साजिद खानची एन्ट्री तसंही लोकांना हैराण करून गेली होती. त्यांनतर लोक बोलूहूी लागले होते की आपली इमेज सुधरवायला आला आहे हा. आणि शो मध्ये साजिद आता जसा गेम खेळत आहे ते पाहून तरी वाटत आहे की साजिद शो मध्ये आपली इमेज सुधरावायलाच आला आहे. साजिद बिग बॉसच्या घरात प्रत्येक स्पर्धकासोबत खूप चांगला वागताना दिसत आहे. आता पहायचं की बिग बॉसच्या घरात आल्यावर लोकांची चांगली इमेजही खराब होते तिथे साजिदची खराब इमेज कशी सुधारतेय,त्यात तो यशस्वी होतो की नाही?