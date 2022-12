Christmas 2022: जीवाची होतीया काहिली मालिकेत ट्विस्ट! अर्जुन आणि रेवती बनले सँटाक्लॉज..

By

सोनी मराठी वाहिनीवर सुरू असलेल्या 'जिवाची होतिया काहिली' या प्रेमकहाणीला प्रेक्षकांची विशेष पसंती मिळते आहे. मराठी भाषिक आणि कानडी भाषिक यांच्यातल्या प्रेमाची कहाणी छोट्या पडद्यावर दिसते आहे. या आठवड्यात या मालिकेत एक ट्विस्ट येणार आहे. नाताळच्या निमित्ताने हा खास भाग चित्रित करण्यात आला आहे. यावेळी आलेल्या संकटातून बाहेर पाडण्यासाठी मालिकेतून नायक आणि नायिका म्हणजेच अर्जुन आणि रेवथी सांताक्लॉजच्या लुक मध्ये समोर येणार आहे.

या मालिकेत प्रमुख नायकाच्या भूमिकेत कोल्हापूरचा रांगडा गडी, अभिनेता राज हंचनाळे प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस पडतोय. तसेच प्रतीक्षा शिवलकर हिचा कानडी अंदाजसुद्धा प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस पडतोय. मालिका आता वेगळ्या वळणावर पोचली आहे. अर्जुन आणि रेवथी यांच्यात मैत्री झाली आहे आणि या मैत्रीचं रूपांतर प्रेमात होताना पाहणं उत्सुकतेचं ठरणार आहे.

सध्या अर्जुनच्या वाढदिवसानिमित्त रेवथीची धावपळ सुरू आहे. तिला अर्जुनसाठी विशेष असा काही सरप्राईझ बेत अखायचा आहे. नुकतीच त्यांनी मॉलमध्ये जाऊन खरेदी केली आहे. दोघांचे वेगळे बाह्यरूप पाहायला मिळते आहे. पण या गोंधळात नेमके अप्पा पाहतील म्हणून सॅन्टा क्लॉजचे कपडे घालून ते आप्पांसमोर जातात. हे पाहणं फार मजेशीर ठरणार आहे. त्यांचं हे बाह्यरूप फारच वेगळं दिसतंय आणि क्रिसमस निमित्त २५ डिसेंबर रोजी होणाऱ्या विशेष भागात हे पाहायला मिळणार आहे.