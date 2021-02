जॅान,इमरानचा' मुंबई सागा 19 तारखेला घालणार धुमाकुळ

मुंबई- हिंदी चित्रपट सृष्टीत आपल्या अभिनयाने आणि अॅक्शनने प्रेक्षकांची मनं जिंकणारा अभिनेता म्हणजे जॅान इब्राहीम. त्याच्या प्रत्येक चित्रपटाला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळतो. त्याच्या सत्यमेव जयते, परमाणु, बाटला हाऊस या देशभक्ती पर चित्रपटातून जॅानने प्रेक्षकांचे मनोरंजन केले आहे.

कोरोनामुळे जॅानचे अनेक चित्रपट प्रदर्शित होऊ शकले नव्हते. अटॅक, सत्यमेव जयते 2, मुंबई सागा या जॅानच्या चित्रपटांची रिलीज डेट पुढे ढकलण्यात आली होती.पण आता महाराष्ट्र शासनाने चित्रपटगृहांची आसन क्षमता 100 टक्के केल्याने हे चित्रपट 2021मध्ये प्रदर्शित होण्यासाठी सज्ज झाले आहेत.

लवकरच जॅान इब्राहिम आणि इमरान हाश्मीचा मुंबई सागा हा चित्रपट रिलीज होणार आहे.हा चित्रपट डिजीटल प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होणार आहे अशी चर्चा काही दिवसांपूर्वी सुरू होती.पण चित्रपटगृहांची आसन क्षमता 100 टक्के झाल्याने या चित्रपटांच्या निर्मात्यांनी हा चित्रपट चित्रपटगृहात प्रदर्शित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा चित्रपट 19 मार्च 2021 ला प्रेक्षकांच्या भेटीस येणार आहे. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन संजय गुप्ता यांनी केले आहे. या चित्रपटाच्या स्पेशल इफेक्टवर काम चालू असून मी आणि माझी टिम या चित्रपटावर खूप मेहनत घेत आहे,लवकरच हा चित्रपट चित्रपटगृहात प्रदर्शित होईल, असे संजय गुप्ताने ट्विट करून सांगितले आहे.

