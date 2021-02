जॅानचा 'Attack' येणार प्रेक्षकांच्या भेटीस

मुंबई - हिंदी चित्रपट सृष्टीतील हॅंडसम हंक म्हणून ओळखला जाणारा जॅान अब्राहमने नुकतीच एका नव्या चित्रपटाची घोषणा केली आहे. या चित्रपटात जॉनसोबत जॅकलिन फर्नांडिस आणि राजकुलप्रीत सिंग हे प्रमुख भूमिकेत दिसणार आहेत. अॅटॅक असे या चित्रपटाचे नाव आहे.

Attack चित्रपटचे लेखन आणि दिग्दर्शन लक्ष राज नंदन यांनी केले आहे. मनोरंजन आणि अॅक्शनचा धमाका या चित्रपटामध्ये असणार आहे ,असे जॉनने सोशल मीडियावर सांगितले आहे. उत्तम कथानक आणि प्रेम यांचा मेळ असणारा हा चित्रपट 'स्वातंत्र दिनाच्या दोन दिवस आधी म्हणजेच 13 ऑगस्ट 2021 ला प्रदर्शित होणार आहे' असे ट्विट जॉनने केले आहे.

“Attack" - a taut, action entertainer with a strong storyline...a genre I love! In theatres, this Independence Day..Release Date- 13th August, 2021 @PenMovies @johnabrahament @jayantilalgada @ajay0701 @LakshyaRajAnand @MogreYogendra @minnakshidas @SanyukthaC

— John Abraham (@TheJohnAbraham) February 21, 2021