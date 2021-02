'माझं रेकॉर्ड तोडा, मग स्वत;ला ग्रेट म्हणणार नाही'

मुंबई - अभिनेत्री कंगणाचा एक दिवस वादाशिवाय जात नाही. ती दरदिवशी काही ना काही सोशल मीडियावर व्टिट करुन सर्वांचे लक्ष वेधून घेत असते. त्यामुळे ती अनेकांचा राग ओढावून तर घेतेच याशिवाय नव्या वादाला तोंडही फोडत असल्याचे दिसून आले आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून दिल्लीतील शेतकरी आंदोलन, अमेरिकेचे राष्ट्रपती ज्यो बायडेन, चीनचे पंतप्रधान, इतकेच नाही तर व्टिटरचे सीईओ यांनाही धाकात ठेवण्याचे काम कंगणानं केलं आहे. स्वताची तुलना हॉलीवूडची प्रख्यात अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीपशी तिनं केली होती. आताही तिनं एक नवीन विधान करुन ती ट्रोल होत आहे.

ऑस्कर विजेती अभिनेत्री मेरिल स्ट्रीपशी तुलना करुन कंगणानं स्वताचं हसं करुन घेतलं होतं. स्वताची तुलना किती करावी यावरुन तिच्यावर अनेकांनी टीका केली होती. आताही ती अशाच प्रकारच्या एका व्टिटमुळे ती पुन्हा वादाच्या भोव-यात सापडण्याची शक्यता आहे. भारतातील लोकप्रिय अभिनेत्रींची एक यादी काही दिवसांपूर्वी प्रसिध्द झाली होती. त्यात दीपिका पादुकोण, करिना कपूर, अलिया भट्ट, प्रियंका चोप्रा यांच्या नावाचा समावेश होता. एका एजेंसीनं ही यादी प्रसिध्द केली होती. त्या यादीत आपलं नाव नाही असे म्हटल्यावर रागाला गेलेल्या कंगणानं नाराजी व्यक्त केली होती.

If anyone other than me breaks my records, will stop calling myself India’s top actress, untill then I won’t believe any mafia paltu who is fooling people with fake serveys and polls. Show me the concrete evidence or else agree with me.Don’t be a sissy be a team player come on!! https://t.co/C3wuth3LOx

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) February 21, 2021