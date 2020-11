एअरपोर्टवर कित्येक तास अडकली अभिनेत्री जुही चावला, व्हिडिओ शेअर करत म्हणाली ''लज्जास्पद अवस्था''

मुंबई- बॉलीवूड अभिनेत्री जुही चावलाने नुकताच एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. या व्हिडिओमध्ये ती एअरपोर्टवर असल्याचं कळतंय. हा व्हिडिओ शेअर करत जुही चावलाने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणावर नाराजी व्यक्त केली आहे. इतकंच नाही तर खराब व्यवस्थेमुळे तिने भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाला चांगलंच फटकारलं आहे.

बुधवारी अभिनेत्री जुही चावला आयपीएल २०२० संपल्यानंतर दुबईवरुन भारतात परतत होती. यामध्ये आरोग्य मंजुरीच्या कारणास्तव एअरपोर्टवर कित्येक तास अडकली होती. या दरम्यान जुही चावलासोबतंच इतर प्रवासी देखील आरोग्य मंजुरीच्या रांगेत वाट पाहताना दिसून आले. या व्हिडिओमध्ये जुही चावला गर्दीमध्ये खोळंबलेली दिसून येतेय जिथून तिने हा व्हिडिओ बनवला आहे.

व्हिडिओ शेअर करत तिने कॅप्शनमध्ये लिहिलंय, 'विमानतळ आणि सरकारी व्यवस्थेला विनंती आहे की लवकरात लवकर एअरपोर्टवर गरजेप्रमाणे आरोग्य मंजुरीसाठी अधिका-यांना तैनात करा. इथे अनेक प्रवासी एअरपोर्टवर कित्येक तास खोळंबले आहेत. सतत एकानंतर एक, एकानंतर एक अशा फ्लाईट्स येत आहेत. काय बकवास आहे. लज्जास्पद अवस्था.''

Request the Airport and Govt authorities to IMMEDIATELY deploy more officials and counters at the Airport Health clearance ... all passengers stranded for hours after disembarking .. ... flight after flight after flight .....Pathetic , shameful state ..!!@AAI_Official pic.twitter.com/rieT0l3M54

— Juhi Chawla (@iam_juhi) November 11, 2020