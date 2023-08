By

Chandrayaan 3 : भारताचं महत्वाकांक्षी चांद्रयान ३ हे येत्या काही वेळातच चंद्राच्या पृष्ठभागावर सॉफ्ट लँडिंग करणार आहे. यानिमित्त बॉलिवूडचे प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर यांनी खास गाण लिहिलं असून आपल्याच आवाजात ते गायलही आहे. हे गाण त्यांनी भारतीयांना समर्पित केलं आहे. (Kailash Kher special song on occasion of Chandrayaan 3 soft landing dedicated to Indians)

कैलाश खेरचं गाण

तु जो चाह ले अगर कदमों मे तेरे हो शिखर... तू खुद पर यकीन कर, तू खुद पर यकीन करं....

जब एकही मिली है जिंदगी, सोच मत चाहे आर हो या पार हो... तू ले जान वो असल जान है....

जिसकी जान पर सौ सौ जाने निसार हो....

असे या गाण्याचे बोल आहेत.

भारतीयांना संदेश

हा माझा भारत, या वेळचा भारत. माझ्या भारतीयांनो हे तुमच्यामुळं मिळालं आहे त्यामुळं आपल्याला एकच जे जीवन मिळालं आहे, तर कुठलाही विचार करु नका आर हो या पार हो, असा संदेशही गायक कैलाश खेर यांनी दिला आहे.