‘तू तर करण जोहरचा पाळीव प्राणी’; कंगणाचा दिलजितला 'डोस' 

मुंबई - कंगणा आणि दिलजीतची भांडणं आता सोशल मीडियावर सर्वांच्या मनोरंजनाचा विषय ठरत आहे. कंगणाच्या वाट्याला गेलेल्या दिलजीतला तिनं चांगलाच दम भरला आहे. दिल्लीतील आंदोलनाची आग आता या दोघांच्या एकमेकांवरील आरोपामुळे वाढली आहे. या दोघांनी एकमेकांवर केलेले आरोप वाचकांचे लक्ष वेधून घेत आहेत.

कंगणानं सोशल मीडियावर शेतक-यांच्या विरोधात घेतलेली भूमिका त्यामुळे ती मोठ्या प्रमाणात ट्रोल होत आहे. यासंदर्भात तिचं एक व्टिट चांगलेच व्हायरल होत आहे. दिल्लीत शेतक-यांचे जे आंदोलन सुरु आहे त्याला समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातून पाठींबा मिळताना दिसत आहे. शेतकरी कायद्याच्या विरोधात हा शेतक-यांनीच एल्गार पुकारला आहे, त्यावरुन एक झालेल्या शेतक-यांच्या आंदोलनात पंजाबातील एक आजीही सहभागी झाल्या होत्या. त्यांच्यावर कंगणाने व्टिट करुन टीका केली होती. त्याला त्या आजींनीही जशास तसे उत्तर दिले होते.

Ooo Karan johar ke paltu, jo dadi Saheen Baag mein apni citizenship keliye protest kar rahi thi wohi Bilkis Bano dadi ji Farmers ke MSP ke liye bhi protest karti hue dikhi. Mahinder Kaur ji ko toh main janti bhi nahin. Kya drama chalaya hai tum logon ne? Stop this right now. https://t.co/RkXRVKfXV1

