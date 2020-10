कंगणाने केली पुन्हा टिवटिव; '' India Reject Bollywood'' हॅशटॅग मधून निषेध

मुंबई - बॉलीवूडची रणरागिनी अशी प्रतिमा झालेल्या कंगणाचा दिवस रोज एका नव्या वादग्रस्त विधानाने सुरु होतो. यामुळे ती सध्या भलत्याच फॉर्ममध्ये आहे. तिच्या त्या विधानांवर सोशन मीडियातून प्रचंड टीका होते. मात्र यासगळयाचे कंगणाला काही देणे घेणे नाही. ती आपल्या मतांवर ठाम असल्याचे सांगते. आपल्या क्षेत्रात जी अनागोंदी वाढत आहे त्याला सगळ्यांसमोर आणणे यासाठी आपण प्रयत्नशील असल्याचेही तिचे म्हणणे आहे. आता कंगणा पुन्हा तिच्या एका नव्या टिव्टमुळे वादात सापडली आहे.

हिंदी चित्रपटसृष्टीसाठी जो बॉलीवूड शब्द वापरला गेला आहे त्याविरोधात कंगणाने भूमिका घेतली आहे. यासाठी तिने एक नवीन हॅशटॅग सुरु केला आहे. या बॉलीवूडमध्ये जे काय चालते ते जगासमोर आणण्यासाठी ती आक्रमक झाली आहे. बेजबाबदार बातम्या देणाऱ्या मीडिया हाऊसेस विरोधात शाहरुख, सलमान आणि आमिर खान यांच्या प्रॉडक्शन हाऊसेससह ३८ जणांनी कोर्टात धाव घेतली आहे. रिपब्लिक टीव्ही, टाइम्स नाऊ, अर्णब गोस्वामी, प्रदीप भंडारी, राहुल शिवशंकर, नविका कुमार यांच्या विरोधात काही बॉलिवूड कलाकारांनी एकत्र येऊन याचिका दाखल केली आहे. या कृतीवर अभिनेत्री कंगनाने राग व्यक्त केला. यावर तिने ट्विट करुन 'त्यात आता कळलं का संपूर्ण जगासमोर इभ्रतीचे वाभाडे निघाल्यावर कसं वाटतं?' असा सवाल याचिका दाखल करणा-यांना तिने विचारला होता.

There are ARTISTS and there are BHANDS there is INDIAN FILM INDUSTRY and there is BOLLYWOOD #IndiaRejectBollywood

most ridiculous word BOLLYWOOD itself copied and stolen from HOLLYWOOD. Please reject this derogatory word #IndiaRejectBollywood

