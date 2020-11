शुटींगमधून ब्रेक घेत संजय दत्तला भेटण्यासाठी पोहोचली कंगना रनौत

मुंबई- अभिनेत्री कंगना रनौत आगामी सिनेमा थलाईवाच्या शेवटच्या शुटिंग शेड्युलनंतर हैदराबादमध्ये आहे. याचदरम्यान तिची भेट अभिनेता संजय दत्तसोबत झाली. कंगनाने सोशल मिडियावर संजय दत्तसोबतचा फोटो शेअर केला आहे आणि त्याच्या उत्तम आरोग्यासाठी प्रार्थने केली आहे.

कंगनाने संजुबाबा सोबतचा फोटो शेअ करत लिहिलंय, ''जेव्हा मला कळालं की आम्ही हैदराबादमधील एका हॉटेलमध्ये थांबलो आहोत तेव्हा मी आज सकाळी संजू सर यांना भेटण्यासाठी आणि त्यांच्या तब्येतीची विचारपुस करण्यासाठी गेले. आणि माझ्यासाठी आनंददायक आश्चर्य म्हणजे संजूबाबाला पाहिल्यावर तो पहिल्यापेक्षा जास्त हँडसम आणि हेल्दी वाटत आहे. आम्ही तुमच्या दीर्षायुष्यासाठी आणि चांगल्या आरोग्यासाठी प्रार्थना करत आहोत.''

When I got to know we were staying in the same hotel in Hydrabad, I went to see Sanju sir this morning to check on his health and was pleasantly surprised to see him look even more handsome and healthy. We pray for your long life and good health pic.twitter.com/VPB5reGThp

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) November 27, 2020