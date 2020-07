कंगना रनौतच्या 'बी-ग्रेड' वक्तव्यावर तापसी आणि स्वराने घेतली शाळा..

मुंबई- बॉलीवूड अभिनेत्री कंगना रनौत सध्या घराणेशाहीच्या मुद्द्यावरुन सोशल मिडियावर चांगलीच ऍक्टीव्ह झाली आहे. इंडस्ट्रीमधील माफिया आणि त्यांच्याशी संबंधित अनेक गोष्टींचे खुलासे करताना ती दिसतेय. नुकताच तिने इंडस्ट्रीमधील काही अभिनेत्रींवर तिचा निशाणा साधलाय. एका मुलाखतीत कंगनाने म्हटलं होतं की 'तापसी पन्नू आणि स्वरा भास्कर सारख्या आऊटसाईडर्स अभिनेत्री येऊन सांगणार की केवळ कंगनालाच करण जोहरसोबत अडचण आहे. आम्हाला करण जोहर आवडतो. जर तुम्हालासुद्धा करण आवडत असेल तरी देखील तुम्ही बी-ग्रेड अभिनेत्री का आहात?' कंगनाच्या या वक्तव्यावर स्वरा आणि तापसीने तिची चांगलीच शाळा घेतली आहे.

कंगना त्यांचा केवळ बी-ग्रेड अभिनेत्री बोलून थांबली नाही तर ती पुढे म्हणाली 'तुम्ही दोघी आलिया आणि अनन्यापेक्षा चांगल्या अभिनेत्री आहात. तरी देखील तुम्हाला काम का मिळत नाही? तुमच्या लोकांचं असणंच घराणेशाहीला कारणीभूत आहे.' कंगनाच्या या वक्तव्यावर स्वरा आणि तापसी चांगल्यांच संतापल्या आहेत. दोघींनी तिला त्यांच्या भाषेत खडसावलं आहे.

यावर प्रतिक्रिया देताना अभिनेत्री स्वरा भास्करने लिहिलंय, 'गरज असलेली बाहेरची व्यक्ती, बी-ग्रेड अभिनेत्री मात्र आलिया भट्ट आणि अनन्याच्या तुलनेत दिसायला सुंदर आणि उत्तम अभिनेत्री. वाह वाह मला वाटतं की ही माझी स्तुती होती. धन्यवाद कंगना. मला वाटतं की तु खूप सुंदर, उदार आणि एक महान अभिनेत्री आहेस. तु चमकत राहा.'

“ -Needy outsider

- B grade actress

(But) - better looking & better actor than Alia Bhatt & Ananya!”

Net net I think this was a compliment!

Thanks Kangana! I think u are gorgeous, generous & a great actor ! Shine on #KanganaSpeaksToArnab #Nepotism @KanganaTeam https://t.co/fIg4i3Lz5F

— Swara Bhasker (@ReallySwara) July 19, 2020