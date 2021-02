जिस दिन मै जाऊंगी, तुमको साथ लेकर जाऊंगी; कंगनाची ट्विटरला धमकी

नवी दिल्ली- क्रिकेटर रोहित शर्मासंबंधी बॉलिवूडची अभिनेत्री कंगना रणौतने केलेले ट्विट हटवण्यात आले आहेत. ट्विटरच्या या कारवाईवर भडकलेल्या कंगना राणावत आता सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर आगपाखड केली असून ट्विटरला चीनच्या हातातील बाहुले ठरवून टाकले आहे. रोहित शर्माने एक ट्विट करत म्हटलं होतं की, ''भारत जेव्हा केव्हा एकत्र उभा राहिलाय, तेव्हा तो अधिक मजबूत झाला आहे. आपले शेतकरी देशाच्या विकासासाठी महत्त्वाची भूमिका बजावतात. मला आशा आहे की त्यांचे समाधान करण्यासाठी प्रत्येकजण आपली भूमिका बजावेल''

रोहित शर्माच्या या ट्विटवर उत्तर देताना कंगनाने क्रिकेटरवर हल्लाबोल केला होता. एवढंच नाही तर तिने टीका करताना आक्षेपार्ह शब्दांचा उल्लेख केला. त्यानंतर कारवाई करत ट्विटरने तिचे ट्विट हटवले आहेत. ट्विटरच्या या कारवाईमुळे कंगनाने आगपाखड केली आहे. तिने थेट ट्विटरलाच धारेवर धरले. चीनचे बाहुले असणारे ट्विटर माझे अकाऊंट सस्पेंड करण्याचा इशारा देत आहे. मी कोणत्याही नियमांचं उल्लंघन केलेलं नाही. लक्षात ठेवा जेव्हा मी जाईल, तुम्हीपण जाल. जसं चिनी टिकटॉक बॅन झालं, तसं तुमच्यावरही बॅन लागेल.

China puppet twitter is threatening to suspend my account even though I did not violate any rules, remember jis din main jaungi tumko saath lekar jaungi, just like Chinese tik tok you will be banned as well @jack #ConspiracyAgainstlndia

