'कंगणा ऐक,एवढं आंधळं होऊन चालणार नाही'

मुंबई - सभोवताली काहीही होऊ हे कंगणाला काही चैन पडत नाही. ती त्यावर आपली प्रतिक्रिया देण्यासाठी कमालीची उतावीळ झालेली दिसून येते. त्यावरुन तिला कोणी ट्रोल करत आहे याच्याशी तिला काहीही घेणे नाही. मागील काही दिवसांपासून दिल्लीत शेतक-यांनी शेतकरी कायद्याच्या विरोधात जो आंदोलनाचा लढा उभारला आहे त्याच्या विरोधात बोलणा-या कंगणाला बॉलीवूडमधील गायक दिलजीत दोसांज याने फटकारले आहे.

कंगणानं सोशल मीडियावर शेतक-यांच्या विरोधात घेतलेली भूमिका त्यामुळे ती मोठ्या प्रमाणात ट्रोल होत आहे. यासंदर्भात तिचं एक व्टिट चांगलेच व्हायरल होत आहे. दिल्लीत शेतक-यांचे जे आंदोलन सुरु आहे त्याला समाजातील वेगवेगळ्या स्तरातून पाठींबा मिळताना दिसत आहे. शेतकरी कायद्याच्या विरोधात हा शेतक-यांनीच एल्गार पुकारला आहे, त्यावरुन एक झालेल्या शेतक-यांच्या आंदोलनात पंजाबातील एक आजीही सहभागी झाल्या होत्या. त्यांच्यावर कंगणाने व्टिट करुन टीका केली होती. त्याला त्या आजींनीही जशास तसे उत्तर दिले होते.

ही आजी म्हणजे भटिंडाच्या जंडियां गावातील महिंदर कौर यांचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे.त्यांनी कंगणाला उत्तर दिलं आहे. त्या म्हणाल्या की, माझयाकडं 13 एकर जमीन आहे. त्यांना 100 रूपयांसाठी कुठेही जाण्याची गरज नाही. आणि हो कोरोनामुळे कंगणाला काही काम नसेल तर तिनं माझ्या शेतात इतर मजूंराप्रमाणे काम करू शकते.

This is ruling party leader from Punjab jo inn aatankiyon ki pol khol raha hai, this is what they have to say about KJO chaploos aur baki aatanki jo desh ke tukde karna chahte hain, dadi ko bina matlab drag karke apna agenda chala rahe hain... shame on tukde gang... https://t.co/L0KFQtTi1D

