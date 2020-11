ग्रॅमीच्या ट्रॉफीवरच कान्येनं केली 'सू सू'; व्हिडीओ व्हायरल

मुंबई - संगीत जगतात अतिशय मानाचा समजला जाणा-या ग्रॅमी अॅवॉर्ड मिळवण्यासाठी अनेकजण प्रयत्नांची पराकाष्ठा करतात. प्रत्यक्षात फार कमीजणांच्या वाट्याला ते अॅवॉर्ड येतात. ज्या कलाकारांना तो पुरस्कार मिळाला आहे त्यांनी त्याचा आदर केला आहे. मात्र कान्ये वेस्ट सारखा जो एक गायक आहे त्याने त्याला मिळालेल्या ट्रॉफीवर चक्क मुत्रविसर्जन केले आहे. यावर कहर म्हणजे तो व्हिडीओ त्याने सोशल मीडियावर शेयर केला आहे.

केन्या वेस्टचे 2021 च्या ग्रॅमी अॅवॉर्डसाठी नामांकन झाले आहे. त्यानंतर त्याने त्याच्या पूर्वीच्या पुरस्कारांचा अशाप्रकारे अपमान केला आहे. यामुळे जगभरातील संगीतप्रेमींकडून त्याच्यावर टीका करण्यात आली आहे. काहींनी त्याला त्याच्या अशाप्रकारच्या वागण्यावर वेगवेगळ्या कमेंटही दिल्या आहेत. रॅपर म्हणून प्रसिध्द असणा-या कान्येला त्याच्या जिझस इज किंग या अल्बमला यंदाच्या वर्षी best contemporary Christian music album category मध्ये नामांकन मिळाले होते.

सोशल मीडियावर केन्याचा तो व्हिडीओ व्हायरल झाला आहे. त्याच्या अशाप्रकारच्या वागण्याचा अनेक प्रसिध्द गायिकांनी निषेध केला आहे. कान्येनं या पुरस्काराचा अपमान केला आहे. हे असे कृत्य करुन त्याला नेमकं काय सांगायचं आहे, त्याने काय साध्य होणार आहे, संगीतक्षेत्रात मोठी कामगिरी करणा-याला ग्रॅमीने सन्मानित केले जाते. दुसरीकडे अशाप्रकारची वागणूक जर त्या पुरस्काराला मिळणार असेल तर ते चूकीचे आहे.

How vile and disrespectful of U. This was given to U by your peers out of respect for your work and U r literally pissing on them. I've won one Grammy and I'm forever grateful and humble that my peers found me worthy of it. https://t.co/glAO5z8dCH

— Diane Warren (@Diane_Warren) September 16, 2020