By

Kapil Sharma: 'कपिल शर्मा शो' शी संबंधित अनेक छोट्या-मोठ्या गोष्टी नेहमीच चर्चेत आलेल्या पहायला मिळतात. या शो च्या नव्या सीझनमधील कलाकरांपासून ते शो बंद होतोय का याविषयी लोकांना सगळं काही जाणून घ्यायचं आहे.

काही दिवसांपूर्वीच बातम्या होत्या की कपिल शर्मा शो चा हा नवा सिझन लवकरच संपणार आहे. आणि तो महिना असेल जून. यासंदर्भात आता स्वतः कपिल शर्मानं स्पष्टिकरण दिलं आहे.

टाईम्स ऑफ इंडिया सोबत साधलेल्या संवादा दरम्यान कपिल शर्मा म्हणाला,''यावर अद्याप अंतिम निर्णय झालेला नाही. आम्हाला जुलैमध्ये आमच्या लाइव्ह टूरसाठी अमेरिकेत जायचं आहे आणि मग त्यावेळी काय तो निर्णय होईल.सध्या यावर काहीही बोलणं खूप लवकर होईल''.(Kapil Sharma Show Ended in june 2023 ,comedian reacted on this)

माहितीसाठी सांगतो की कपिल शर्मा शो चा सध्या चौथा सिझन सुरू आहे जो एप्रिल २०१६ मध्ये लॉन्च झाला होता. कपिल शर्मा शो विषयी गेल्या काही दिवसांपासून बऱ्याच बातम्या समोर आल्या. ज्यामध्ये कृष्णा अभिषेकीचं शो मध्ये कमबॅक हा चर्चेचा विषय ठरला.

बोललं जात होतं की पैशाच्या मुद्द्यावरनं कृष्णा अभिषेकीनं शो सोडला होता. त्यावेळी बातमी समोर आली होती की कृष्णा अभिषेकी आणि मेकर्स मानधनाच्या मुद्द्यावर तोडगा काढत आहेत. शो संबंधीत जवळच्या सूत्रांनी ही माहिती दिली होती. पण नंतर कृष्णानं शो सोडल्याचं समोर आलं.

'द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चॅलेंज' सीझन ३ मध्ये एक स्पर्धक म्हणून आलेला कपिल शर्मा त्यानंतर 'हंस बलिए', 'कॉमेडी सर्कस' सारख्या अनेक शोजमधून दिसला. वर्षागणिक कपिलची प्रसिद्धी वाढली आणि मग तो केवळ छोट्या पडद्यावरचा स्टार राहिला नाहीतर त्यानं काही सिनेमात लीड व्यक्तिरेखा साकारली आहे.