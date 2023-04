By

Shehnaaz Gill: पंजाबची कतरिना कैफ म्हणून ओळखली जाणारी शहनाझ गिल लवकरच 'किसी का भाई किसी की जान' सिनेमातून बॉलीवूडमध्ये पदार्पण करतेय. सध्या या सिनेमामुळे तिची चर्चा चांगलीच रंगली आहे. अभिनेत्री या सिनेमाच्या माध्यमातून बॉलीवूडमधील आपल्या प्रवासाला सुरुवात करत आहे.

या सिनेमाच्या माध्यमातून बिग बॉस १३ नंतर थेट शहनाझ सलमान खान सोबत स्क्रीन शेअर करताना दिसणार आहे. सिनेमाची रिलीज डेट जसजशी जवळ येतेय,तसं सिनेमाचं प्रमोशन जोर धरतंय.

या प्रचार-प्रसारात शहनाझ देखील मोठ्या उत्साहानं सहभागी होताना दिसत आहे आणि अनेक खुलासे देखील करताना दिसत आहे. याच सिनेमाच्या निमित्तानं एका कार्यक्रमात शहनाझनं बिग बॉस १३ मधील काही आठवणी शेअर केल्या आहेत. तिनं बिग बॉससाठी मिळालेल्या आपल्या मानधनाचा देखील खुलासा केला आहे.

बिग बॉस १३ दरम्यान शहनाझ गिल सर्वांची फेव्हरेट बनली होती. अभिनेत्रीला देशातील घराघरात ओळखलं जाऊ लागलं होतं. अभिनेत्रीनं आपल्या हटके अंदाजानं सगळ्यांचे मन जिंकले होते. शहनाझचं क्यूट वागणं सगळ्यांनाच आवडलं होतं.

बिग बॉस १३ नंतर शहनाझनं काही शो, म्युझिक व्हिडीओ आणि सिनेमांत कामं केली. पण कदाचित हे खूप कमी जणांना माहित असेल की सलमाननं होस्ट केलेल्या बिग बॉस या रिअॅलिटी शो मध्ये शहनाझ गिल ही खूप क मी फी मिळालेली कंटेस्टंट होती. आणि हे खुद्द शहनाझ गिलनं कपिल शर्माच्या शो मध्ये कबूल केलं आहे. कपिल शर्माच्या शो मध्ये शहनाझ 'किसी का भाई,किसी की जान' सिनेमाचं प्रमोशन करण्यासाठी पोहोचली होती.(Shehnaaz Gill kisi ka bhai kisi ki jaan actress reveal she was leas paid contestant in bigg boss 13)

जेव्हा कपिल शर्मानं मस्करीत शहनाझला विचारलं की,''सलमान कडून बक्कळ पैसा मिळणार म्हणून 'किसी का भाई किसी की जान' सिनेमा स्विकारलास ना?''. यावर शहनाझ म्हणाली,''बिग बॉस १३ मध्ये मला सगळ्यात कमी मानधन मिळालं होतं. सगळ्यात स्वस्त कंटेस्टंट मी होते आणि मात्र बाहेर पडताना स्टार बनून बाहेर पडली, आता मात्र माझं मानधनं वधारलंय''. याचा एक व्हिडीओ सोशल मीडियावर जोरदार व्हायरल होत आहे.

शहनाझनं आणखी एका मुलाखतीत सलमान खानसोबत मुख्य अभिनेत्री म्हणून काम करण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे.

''आता हे सगळं कास्टिंग डायरेक्टर किंवा सलमान खान सर यांच्या हातात आहे. माझी केमिस्ट्री मात्र सगळ्यांसोबत चांगली दिसते. मला आशा आहे की सलमान खान सर माझं हे स्वप्न पूर्ण करतील. आणि मी त्यांची हिरोईन असेन. पण मी याच्यातच खूश आहे की त्यांच्यासोबत भले मिळालं नसेल पण त्यांच्या मागे उभं राहून काम करण्याचं माझं स्वप्न पूर्ण झालं''.

'किसी का भाई किसी की जान' सिनेमाविषयी बोलायचं झालं तर हा सिनेमा ईदच्या दिवशी २१ एप्रिल रोजाी रिलीज होणार आहे. सिनेमात पूजा हेगडे,शहनाझ गिल, व्यंकटेश दग्गुबाती,जगपति बाबू,भूमिका चावला, विजेंदर सिंग, अभिमन्यू सिंग, राघव जुयाल, सिद्धार्थ निगम,जस्सी गिल आणि विनाली भटनागर यांच्या महत्त्वाच्या भूमिका आहेत. फरहाद सामजीच्या दिग्दर्शना अंतर्गत बनलेल्या या सिनेमात खूप सारी अॅक्शन आणि रोमान्स पहायला मिळेल.