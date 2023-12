By

कपिल शर्मा - सुनील ग्रोव्हरच्या कॉमेडीने एक काळ गाजवलाय. कॉमेडी नाईट्स विथ कपिल, कपिल शर्मा शोमधून सुनील ग्रोव्हर - कपिल शर्माच्या कॉमेडीची जुगलबंदी पुन्हा दिसली. नंतर काही मतभेद आणि भांडणांमुळे कपिल - सुनील यांनी एकमेकांसोबत काम केलं नाही.

पण आता या दोघांच्या फॅन्ससाठी खुशखबर. कपिल - सुनील हे आगामी शोमधून पुन्हा एकत्र येणार आहेत. दोघांचा एकत्र सेल्फी व्हायरल झाला असुन त्यांच्या फॅन्सना आनंद झालाय.

नेटफ्लिक्सने पोस्ट केलेल्या व्हिडिओमध्ये, कपिलने त्याच्या चाहत्यांना आश्चर्याचा धक्का दिलाय! नेटफ्लिक्सवरील आगामी कॉमेडी शोसाठी सुनील ग्रोव्हर कपिलसोबत पुन्हा एकत्र येणार आहे! होय तुम्ही ते बरोबर ऐकले आहे. कपिलच्या व्हिडीओमध्ये सुरुवातीला कपिलसोबत सुनिल ग्रोव्हर दिसतो. नंतर अर्चना सिंग, कृष्णा अभिषेक असे सर्व कलाकार दिसतात. या व्हिडीओच्या शेवटी, "आता आमचं कुटुंब पूर्ण झालं."

Netflix वरील आगामी कॉमेडी शोसाठी कपिल त्याच्या गँगसोबत पुन्हा एकदा लोकांना हसवसाठी सज्ज झालाय. तब्बल १३० देशांमध्ये ही कॉमेडी गँग परफॉर्म करणार असं दिसतंय.

कपिल - सुनीलच्या जोडीला एकत्र पाहून त्यांच्या फॅन्सना आनंद झालाय. आता हे दोघे एकत्र आल्यामुळे कॉमेडीचा धुमाकुळ होणार यात शंका नाही.

कपिलने यापुर्वी नेटफ्लिक्सवर Im not Done Yet हा स्टँडअप कॉमेडी शो केला होता. या शोला लोकांचा चांगला प्रतिसाद मिळाला. आता कपिलचा नवीन शो सुद्धा नेटफ्लिक्सवर रिलीज होणार आहे.

पहिल्यांदाच कपिल वेगळ्या प्रकारे प्रेक्षकांसमोर येणार आहे. त्याच्या या शो मध्ये कृष्णा अभिषेक, कीकू शारदा, राजीव ठाकूर, अर्चना पुरन सिंग, आणि सुनील ग्रोव्हर हे देखील सहभागी होणार आहेत.