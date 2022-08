Karan Johar: बॉलीवूडमध्ये एन्ट्री केल्यानंतर ५ सिनेमे करणाऱ्या सारा अली खानचं (Sara Ali Khan) नशीब अचानक फळफळलं आहे. धर्मा प्रॉडक्शनसोबत साराने हातमिळवणी केली आहे. 'अंतरंगी रे' च्या या अभिनेत्रीजवळ आता धर्मा प्रॉडक्शनचे दोन सिनेमे आहेत. करण जोहरनेच नुकत्याच एका मुलाखतीत याविषयी माहिती दिली आहे. त्यासोबतच या बातमीला कन्फर्म करताना करण जोहरनं(Karan Johar) म्हटलं आहे की बॉलीवूड स्टारकिड्सचेच इंडस्ट्रीत भविष्य आहे. यासोबतच करण जोहरने सारा अली खानविषयी काही इतरही खुलासे केले आहेत.(Karan Johar Confirm 2 film with Sara ali Khan and also comment on sara's personal life)

करण जोहर म्हणाला,''सारा अली खानसोबत मी दोन सिनेमे करत आहे. सिनेमे खूपच कमाल असणार आहेत. एक सिनेमा अॅमेझॉन प्राइमवर रिलीज केला जाईल तर दुसऱ्याची मी स्वतः निर्मिती करत आहे. सारा आणि मी, आम्ही दोघेही याविषयी उत्सुक आहोत. सारा अली खानचं भविष्य आता माझ्याशी जोडलं गेलं आहे. मला याव्यितिरक्त आणखी काही माहित नाही. तिच्या वैयक्तिक आयुष्यात सध्या जे होत आहे,याच्याशी मला काही घेणं देणं नाही''.

पहिल्यांदा बातमी कानावर पडली होती की सारा अली खान कोणतातरी ऐतिहासिक सिनेमा करणार आहे. जो १९४२ च्या 'चले जाव' चळवळीवर बेतलेला आहे. दिग्दर्शक कनन अय्यर हा सिनेमा दिग्दर्शित करणार आहेत. सारा अली खान मुख्य भूमिकेत असणार आहे. साराच्या सिनेमांविषयी बोलायचं झालं तर तिनं सध्या विकी कौशलसोबतच्या सिनेमाचं शूटिंग नुकतंच पूर्ण केलं आहे. अद्याप या सिनेमाचं नाव मात्र समोर आलेलं नाही.

याव्यितिरिक्त साराकडे पास पन क्रिपलानीचा 'गॅसलाइट' सिनेमा आहे,ज्यात ती विक्रांत मैसीसोबत दिसणार आहे. अद्याप या सिनेमाच्या शूटिंगला सुरुवात झालेली नाही. केवळ घोषणा झालेली आहे. काही दिवसांपूर्वी सारा चर्चेत आली होती ती 'कॉफी विथ करण' शो मध्ये केलेल्या विधानांमुळे. यानंतर तिचं नाव विजय देवरकोंडाशी जोडलं जात आहे. कारण याच शो मध्ये तिनं खुलासा केला होता की तिला विजय देवरकोंडाला डेट करायचं आहे.