Karan Johar: बॉलीवूडमध्ये असे अनेक सेलिब्रिटी आहेत ज्यांचे लाईफ खुल्या पुस्तकासारखं आहे. करण जोहर देखील यापैकी एक आहे. मग गोष्ट भले त्याच्या सिनेमाची असो की त्याच्या मैत्रीची तो नेहमी आयुष्य मनमोकळेपणानं जगताना दिसतो.

तुमच्यापैकी काहीजण कदाचित विचार करत असतील की तुम्हाला करण जोहरच्या लाईफविषयी सगळं माहित असेल. पणअजूनही त्याच्या लाईफमधले काही किस्से आहेत जे तुमच्यापर्यंत पोहोचले नसतील.

आपल्या आयुष्याविषयी असाच एक किस्सा त्यानं आपलं आत्मचरित्र 'एक था लडका' मध्ये शेअर केला आहे. त्यानं एकदा काजोलला फटकारलं होतं याचा किस्सा त्यानं या पुस्तकात शेअर केला आहे. आता काजोलला करणनं फटकारलं हे ऐकून आपण सर्व हैराण झाला असाल .चला जाणून घेऊया यामागची कहाणी.

आपल्या आत्मचरित्रात करणनं करिअर,मैत्री आणि कुटुंबासंदर्भात अनेक गोष्टी शेअर केल्या आहेत. यामध्ये त्यान 'कुछ कुछ होता है' सिनेमा संदर्भात अनेक गोष्टा लिहिल्या आहेत. वयाच्या २६ व्या वर्षी करणनं 'कुछ कुछ होता है' सिनेमाचं दिग्दर्शन करत इंडस्ट्रीत पदार्पण केलं.त्याला नेहमीच शांत चित्तानं काम करणं आवडतं. आपल्याला दुनियादारी कळत नाही असं तो म्हणाला.

करणचा साधेपणा पाहून काजोल नेहमीच त्याच्याविषयी काळजीत असायची. त्यामुळे तिनं करणला स्वतःमध्ये नेतृत्वाचे गुण संपादित करण्याचा सल्ला दिला. 'कुछ कुछ होता है' च्या शूटिंग दरम्यान काजोलनं करणला म्हटलं होतं की, ''तू खूप भोळा आहेस. दिग्दर्शक बनण्यासाठी लीडर बनावं लागेल. एक काम कर,जेव्हा सगळे लोक सेटवर असतील तेव्हा तू माझ्यावर जोरात ओरड''. काजोलचं बोलणं ऐकून करण म्हणाला की ''याने काय होईल?''

याचं उत्तर देताना काजोल म्हणाली,''यानं वाटेल की तू लीडर आहेस,जेव्हापण माझ्यावर कोणी ओरडतं तेव्हा मला खूप राग येतो''.

करणनं काजोलचा हा सल्ला ऐकला. तसंच केलं जसं काजोल म्हणालेली. सिनेमाच्या सेटवर करण,काजोलवर जोरात ओरडला. शाहरुख खान हे सगळं पाहून हैराण झाला. तेव्हा करणला थोडं थांबवत शाहरुख म्हणाला,''तू ओरडत का आहेस?''

तेव्हा करणनं शाहरुखला पूर्ण प्रकरण सांगितलं. करणचा राग पाहून काजोलला खूप हसू आलं होतं.