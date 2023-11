Kareena Kapoor: सैफ सोबत लग्न करण्याचं खरं कारण काय होतं? करिनानं केला मोठा खुलासा!

By

Kareena Kapoor discloses the true reason behind her marriage: बॉलीवूडची बेबो म्हणून ज्या अभिनेत्रीचे नाव घेतले जाते ती म्हणजे करिना. गेल्या दोन दशकांहून अधिक काळ करिनानं तिच्या नावाची वेगळी ओळख तयार केली आहे. करिनानं अल्पावधीतच मोठ्या संख्येनं स्वताचा फॅनबेस तयार केला आहे. सोशस मीडियावर ती नेहमीच अॅक्टिव्ह राहिली आहे. इंस्टावर देखील तिचा चाहतावर्ग मोठा आहे.

आता करिनानं निर्माता आणि दिग्दर्शक करण जोहरच्या एका मुलाखतीमध्ये केलेला खुलासा समोर आला आहे. त्यामुळे ती चर्चेत आली आहे. करिना सध्या प्रोजेक्टऐवजी वैयक्तिक आयुष्यावर जास्त प्रमाणात बोलताना दिसत आहे. कॉफी विथ करणमध्ये ती बोलली होती. करिनानं प्रख्यात अभिनेता सैफ अली खान सोबत लग्न केले असून तिला दोन मुलंही आहेत. करिनानं याप्रसंगी अभिनेत्री अमिषाबाबतही धक्कादायक विधान केलं होतं.

इतक्या लहान मुलांना फटाके वाजवायचे नसतात हे कसं समजवायचं?

करणनं जेव्हा अमिषावरुन करिनाला प्रश्न विचारला होता त्यावरुन तिनं दिलेलं उत्तर चर्चेत आलं होतं. त्यानंतर तिला सैफसोबतच्या लग्नावरुन विचारलेल्या प्रश्नानं नेटकऱ्यांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. यावेळी करिनानं सैफसोबतचं डेटिंग आणि लग्न यावर मोकळेपणानं मत व्यक्त केलं आहे. करिना जे काही बोलली आहे ते सोशल मीडियावर चर्चेत आलं आहे.

मीडियासोबत बोलताना करिना कपूर म्हटली की, लग्नाचा हेतू काय असतो तर तुम्ही तुमचा वारसा पुढे सुरु ठेवावा. परिवाराची वाढ व्हावी. पाच वर्ष आम्ही एकमेकांना डेट केले होते. त्यानंतर आम्ही लग्नाचा निर्णय घेतला. आम्ही एकमेकांना समजावून घेतले. अनेक गोष्टींवर चर्चा केली होती. आम्हाला दोन मुलं हवी होती. आम्ही दोघांनी मिळुन तो निर्णय घेतला होता. अभिनेत्रीने मुलांच्या पालन पोषण यावर देखील मोकळेपणानं तिचं म्हणणं मांडलं आहे.

मु लं आणि त्यांचे पालन पोषण ही जबाबदारी दोघांची आहे. आम्ही ती निभावत आहोत. त्याचेही योग्य प्रकारे नियोजन केले तर काहीही अडत नाही किंवा त्रास होत नाही असेही करिनानं सांगितले.

मला माझ्या मुलांसमोर आयुष्य जगायचं आहे. त्यांना खूप साऱ्या गोष्टी सांगायच्या आहेत. समजावून सांगायचं आहे. हा आनंद देखील घ्यायचा आहे. मी जर त्यांना नेहमीच आनंदी ठेवू शकले तर ते देखील त्यांची प्रगती मोठ्या प्रभावीपणे करतील. असेही करिनानं त्या मुलाखतीमध्ये सांगितले.